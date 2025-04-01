亞股重災 恒指守兩萬三

台市冧逾4% 日經插千五創半年低 香港時間本周三美國總統特朗普將公布「對等關稅」詳情，全球資金趕在這倒數日子尋找避險資產，但在憂慮美國滯脹之下，美元表現未見突出，反觀黃金價格迭創新高。分屬風險資產的亞洲股市昨日當災，當中以日本及台灣股市同瀉逾4%最傷，南韓股市重挫3%。相對而言，港股跌1%相對溫和。分析指出，港股整體向好形勢未完，特別是北水淨流入在3月創歷來第二高，惟美國的對等關稅揭盅前，亞洲股市仍然風高浪急，入市撈貨要量力而為。

科指昨日跌111點，較3月18日高位累挫逾12%。股票分析師協會主席鄧聲興表示，雖然科指進入技術調整區域，但未必代表熊市或升市結束，只是美國科技股大跌才受到拖累。

北水單月掃貨1602億 事實上，港股持續受北水支持，經港股通南下資金昨日淨買入港股29.14億元。3月全月北水更淨買入1,602億元，創2021年1月以來最大單月淨買入，同時也是2016年底深港通開通以來歷史第二大月度淨買入。今年首季北水淨流入4,386億元，為去年全年淨流入總額約54%。

A股偏軟 券商撐反彈 內地股市未見大波動，滬綜指和深成指昨日分別跌0.46%和0.97%，報3,335點和10,504點，兩市總成交12,216億元人民幣，較上周五縮量約1,300億元人民幣。中信証券表示，4月初美國關稅風暴即將落地，中國可能受影響最大，但準備也最充分，故預期關稅消息公布後內地A股會回升。

富達國際則認為，中資通訊股近期並未遇到市場逆風，今年以來相關股份均錄雙位數升幅，相信隨着盈利增長趨勢，可於美國或歐洲市場往往配以更高估值。而且中資通訊服務股的內需傾向，應可免受美國關稅直接影響。

反觀日經平均指數昨日跌破36,000點關，收挫1,502點，報35,617點，創半年低位。主因特朗普可能對進口汽車徵收高關稅，或重挫日本這個傳統汽車出口大國。投資銀行高盛指需警惕日股兩大潛在下行風險：美國關稅政策和日圓匯率波動。汽車和關鍵進口商品的關稅可能導致東證指數每股收益下降2至7%，而日圓兌一美元每升值10日圓將使東證指數每股收益減少3.5%。東證指數昨日收挫3.5%至2,658點。

恒指今年首季表現 亞洲主要股市今年首季表現