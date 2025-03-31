匯通天下：關稅加劇歐元跌勢

上周美國對歐盟的關稅發展未有緩和迹象，美國總統特朗普上周表示歐盟一直佔美國便宜，與美國的貿易環境糟糕，歐元受壓並一度低見1.0734。他上周四宣布對所有進口美國汽車由4月3日開始加徵25%關稅時，甚至警告歐盟及加拿大，若兩地合作損害美國利益將大幅增加關稅幅度，美國財長亦已表示貿易議題將重點關注包括歐盟在內的「骯髒十五」地區。歐元在上周四回升至約1.08左右，反映市場或仍低估關稅對歐元區的風險。

區內商業信心未見好轉 同時，上周發布的經濟數據未能支持短期歐元經濟前景，歐元區3月綜合採購經理指數（PMI）微升至50.4，稍差過預期的50.8。歐元區最新公布的財政及國防計劃，未能提振區內商業信心好轉，已連跌兩個月，該大規模財政刺激措施長遠雖可提升歐股每股盈利增長，但較難貢獻短期歐元區經濟。

歐元區經濟未有加速迹象，目前掉期市場預期歐洲央行4月減息0.25厘機率約75%。對等關稅較大機會加劇歐元區經濟壓力，而市場的減息預期有升溫空間，兩者皆不利歐元表現。

歐元或續跑輸美元、英鎊、日圓等貨幣；歐元兌美元續下試1.0635甚至1.05機會較大；歐元兌英鎊則受制阻力0.845，中線或回落至0.81至0.82區間；歐元兌日圓後續或下試154水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪