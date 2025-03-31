股市估市：環境服務龍頭收入穩升

港股跟隨外圍走弱，資金似有悄然流走之勢，須注意的是，恒生指數技術走勢有所轉差，指數已連續4日處於20天線之下，由於20天線為指數啟動今輪升勢之始，其失守或意味升勢暫歇。另一方面，參考周線圖，恒指已出現三連陰，而指數對上3次出現三連陰周線，其中線跌幅均3,000點起跳。

現階段而言，恒指下一支持位為50天線所在的22,371點，有關水平正正為高位回落10%，即牛市深度回吐的位置，投資者宜密切注視有關位置。

去年碧瑤收入上升近12%至26億元，純利增加14.3%至5,390萬元。受累主要由人力成本增加而造成的服務成本上升，其毛利不升反跌，至1.88億元，按年跌8%，不過，公司嚴控銷售、市場推廣及行政開支，利潤保持增長。目前碧瑤現存未到期合約總額為約38.8億元，其中約23億元將於今年底前確認，約11.5億元將於明年確認，其收入已有一定確定性。

碧瑤有條件增派息 參考往績，公司的派息比率在30%以下，是次亦保持在上述水平，而目前股息率已有6厘左右，當中的緩衝水平不俗，未來亦有條件提高股息回報。該股股價似乎在0.63元水平見一定支持，現價作中線部署具一定值博率。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）