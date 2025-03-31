大行觀點：亞洲收息股凸顯投資價值

目前的投資環境充滿挑戰和不確定性，不斷演變的經濟政策、日益加劇的地緣政治緊張局勢，以及動盪的市場，帶來了一個複雜的投資環境。美國總統特朗普的貿易政策，如關稅及其對全球供應鏈的連鎖反應，正受到投資者密切關注，而中國當局透過政策驅動措施重振經濟，受到謹慎樂觀的評價。

俄烏戰爭和中美緊張局勢升級等地緣政治發展，使投資市場前景更複雜，讓投資者情緒保持微妙平衡。對於亞洲股市而言，這局勢不僅僅是表面風險，對公司盈利和估值有實質影響，加強了波動市況中關注穩健投資策略的必要性。

在這種環境下，股息是一個可靠支柱。從歷史上看，專注於收益率的投資策略在市場受壓時期表現強勁，因為優先考慮股東派息的公司通常擁有強健資產負債表、穩定盈利，以及對保守投資者具有吸引力的防禦特質，這些特質使收益投資成為愈來愈有吸引力的投資選擇。

公司盈利能力穩步增強 無可否認，美股作為全球最大股市，在無與倫比的規模和創新推動下，過去5年保持主導地位。然而，這主導地位令少數大型股的集中度提高，引發投資者對多元投資的擔憂。因此，投資者正在積極尋找傳統資產配置以外的投資方案。

亞洲收息股提供了一個引人注目的解決方案，獨特地將增長潛力與穩定性結合。這些特質不僅使它們成為應對市場不確定性的關鍵投資工具，還為重倉美股的投資組合提供分散風險作用。在尋求收入和韌性時，亞洲收息股脫穎而出，成為前瞻性投資策略的重要組成部分。

或許，目前投資亞洲收息股最強而有力的理由在於「股息驚喜」，即公司超出市場預期地大幅提高派息，為投資組合帶來價值。然而，這些機會相對較少，往往來自於投資策略轉變、資本管理改善或企業管治提升等因素。

儘管亞洲企業的股息在過去20年增長3倍以上，但區內的派息率仍是全球最低之一，留下了充足的空間讓企業將更多的盈餘分配給股東。此外，亞洲企業財務狀況非常強勁，自2013年以來，亞洲企業盈利能力穩步提高，而其相對保守的財務管理，降低了債務水平並增強自由現金流。因此，亞洲企業處於有利位置，可以在不妨礙公司增長的情況下慷慨地回報股東，為「股息驚喜」的蓬勃發展給予支持。

企業管治改革提高回報 現時兩個關鍵催化劑正進一步推動這一趨勢。首先，亞洲各地企業管治的持續改善正在增強這一動力。持續的企業管治改革在提高股東回報方面扮演着日益重要的角色。過去5年，澳洲、新加坡、馬來西亞和台灣等本來就以強健企業管治而聞名的市場，不斷提高其標準。即使是歷來抵制股息支付的南韓也取得了重大進展，反映出對更大股東問責的結構性和文化性轉變。

其次，亞洲各國政府紛紛推出政策，創造有利於股息回報的環境。例如，印度證券交易委員會在2016年強制要求500家最大的上市公司實施股息政策，為以股東為中心的做法樹立了先例。同樣，南韓對財閥（由個人或家族經營和控制的大公司）的改革及修改盡責管理守則，以及內地最近促進更高派息和更嚴格監管企業管治的指導方針，都表明了亞洲對提高股東利益的承諾。

這些改革和有利的投資市場發展，共同創造了亞洲股息激增的理想條件，對投資者來說，這是一個可以從亞洲區轉型而出現的難得投資機會。亞洲收息股提供增長、穩定和優越回報的組合，使其成為前瞻性投資組合基石。在這個充滿不確定性和不斷演變的市場中，亞洲收息股的吸引力比以往任何時候更強。

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