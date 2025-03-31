拍賣市況：觀塘銀主盤開價270萬

市場充斥銀主盤，當中不少為住宅物業，東九龍有附設電梯的私樓單位，以低價推出拍賣，開拍價不足「3球」，呎價僅約7,300元。

忠誠拍賣將於本周三推出約24項物業，佔逾四成為銀主盤，包括上述的觀塘富華閣中層E室，實用面積約369方呎，開拍價270萬元，呎價約7,317元。該項目一個高層F室，實用面積約207方呎，去年底以約200萬元登記易手，呎價約9,662元。

OCEAN MARINI貶32%推 同場推拍將軍澳日出康城OCEAN MARINI的1B座高層E室，實用面積約479方呎，銀主開價550萬元，呎價約11,482元。該半新盤單位個別銀行估價約688萬元，開價低約138萬元，差幅約20%。

物業原業主約4年前才以約819萬元買入，以拍賣價計算，現時已貶值約269萬元，低出幅度約32.8%。

另外，環亞物業拍賣亦將於4月推拍上水居屋翠麗花園5座中層E室銀主單位，實用面積約427方呎，已補價自由市場開價僅250萬元，呎價約5,855元。單位個別銀行網上估值達328萬元，是次推拍價低約78萬元，差幅約23.8%。