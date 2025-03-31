二手蝕讓：荃中兩房6年輸111萬

二手樓價跌勢持續，細價樓業主趁近期市況好轉，加快止蝕離場。荃灣中心有兩房單位，減價至375萬元沽出，持貨逾6年帳面損手111萬元。

美聯鍾家豪表示，上述為7座中層F室，實用面積約425方呎，放盤約兩個月，減價10萬元獲上車客購入，呎價約8,824元，原業主2019年2月以486萬元購入，帳面貶值約22.8%。荃景圍一帶上車盤本月錄近40宗買賣。

過去兩日二手市場出現至少15宗蝕讓。該行黃錦瀚稱，沙田第一城41座中層F室，實用面積約284方呎，減價27萬元，成交價373萬元，呎價約13,134元，原業主持貨約7年半，帳面蝕22萬元。

市場消息透露，同區好運中心一個單位，去年由投資者購入，打算分間4房出租，市傳近日轉售並以515萬元售出，不足一年帳蝕逾40萬元。

好順福7載冧價34% 元朗周末出現至少4宗貶值個案。中原稱，好順福大廈中層F室一房戶，實用面積約274方呎，月初叫價290萬元，減至270萬元成交，呎價約9,854元，持貨約7年帳面跌價142萬元或約34.5%。元朗市中心3月已錄約25宗單幢樓二手成交。

市場再錄新低價成交。該行林龍南表示，北角健威花園E座低層7室兩房戶，僅以400萬元成交，呎價約8,772元，成交價重返2013年水平。香港置業劉浩勤指，將軍澳SAVANNAH第2A座低層一房戶，售價438萬元，呎價約14,038元，同屬項目二手市場低位。

事實上，平盤吸客，二手交投繼續向上。中原稱，10大屋苑過去周末錄約14宗二手買賣，創16周新高，按周增約75%，紅磡黃埔花園錄約6宗最旺，期內仍有3個屋苑零成交。