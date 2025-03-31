新盤月內2380單倍翻

YOHO WEST PARKSIDE預計關鍵日期為明年9月30日。

YOHO WEST PARKSIDE售501伙吸金26億封王 政府調整100元從價印花稅門檻後，觸發一手推盤潮。據本報統計，截至昨日，3月一手市場共錄約2,380宗成交，較2月大增近一倍，連續3個月「價量齊升」。新鴻基地產( 00016 )天水圍YOHO WEST PARKSIDE，月內售出逾500伙，吸金逾26.8億元，奪得雙料冠軍。萬科香港旗下大埔上然兩期項目，期間沽出逾410伙居亞軍。

3月市場總成交金額超過170億元，按月增加約66%。月內有至少5個全新盤開售，並以新界細價樓表現最突出，期間該區所錄一手買賣有近1,500宗，佔整體逾六成，尤其主打上車盤的項目最受追捧。

天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，提供525伙，自月初開售，密集式經過四輪銷售後，不足20日賣出501伙，銷售量排名榜首。項目成交價介乎311.25萬至逾1,676萬元。售價最高為1A座46樓Simplex 1A頂層戶，實用面積1,072方呎，外連平台，呎價約15,635元。

上然2期次輪周三賣 大埔上然接連推出兩期，項目第2期上周六首輪發售128伙，過去兩日內共售出約77伙，連同第1期計，累計銷售量約412伙。發展商已隨即安排本周三起展開次輪銷售，以價單形式推售131伙，及周四招標出售27伙。萬科香港董事總經理周銘禧表示，次輪出售的單位戶型涵蓋開放式至三房，折實售價由267.2萬至970.5萬元，呎價約9,907元起。

21 BORRETT ROAD億二成交 豪宅方面，3月錄得約21宗5,000萬元或以上的大額成交，按月多約5宗或31%。長實集團( 01113 )的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，昨日售出1樓3號單位，實用面積2,112方呎，四房雙套間隔，連同一個車位成交價逾1.26億元，呎價約60,109元。

總結今年第一季，一手市場錄得約4,355宗買賣，相比去年第四季約4,622宗少約6%。展望下月，市區新盤整裝待發。由會德豐地產及恒地等合作發展的啟德MIAMI QUAY II，積極開展軟銷攻勢，昨日於現樓舉行主題活動，並錄得逾800組準買家參觀會所及現樓單位。