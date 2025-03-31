簡訊一覽
●碧桂園(02007)去年虧損328.35億元（人民幣‧下同），較2023年虧損1,784億元有所收窄。截至去年底止，總借貸按年多1.53%，達2,534.88億元，當中1,374.13億元銀行及其他借款須於一年內償還；資本負債比率亦按年升13.7個百分點至81.4%。
●富力地產(02777)去年虧損收窄至177.09億元（人民幣‧下同），2023年虧損為201.64億元；不派末期息。截至年底，資產負債比率達348.4%，按年升86.4個百分點。
●陽光100中國(02608)去年虧損進一步擴大至55.86億元（人民幣‧下同），2023年蝕29.85億元，不派末期息；期內毛損率為9.4%。
●青島啤酒(00168)去年賺43.44億元（人民幣‧下同），按年增1.8%；擬派末期息每股2.2元。
●鞍鋼股份(00347)去年蝕71.22億元（人民幣‧下同），較2023年調整後虧損32.55億元明顯擴大；不派息。
●赤峰黃金(06693)去年賺17.64億元（人民幣‧下同），按年升1.19倍；每10股派息1.6元。
●四川成渝高速公路(00107)去年賺14.49億元（人民幣‧下同），按年升21.71%；擬派末期息每股0.29元。
●復星國際(00656)去年蝕43.48億元（人民幣‧下同），較2023年賺13.79億元由盈轉虧；派末期息每股0.02港元。
●中國高速傳動(00658)去年蝕65.56億元（人民幣‧下同），較2023年度賺9,551.7萬元由盈轉虧，不派息。
●海昌海洋公園(02255)去年蝕7.39億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕1.97億元有所擴大；不派息。
●優必選(09880)去年虧損11.23億元（人民幣‧下同），較2023年虧損12.34億元有所收窄；不派末期息。
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