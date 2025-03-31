避險帶挈 金價次季料闖3250美元

今年首季國際黃金價格一度突破每安士3,086美元，創新高。獨立外匯商品分析師盧楚仁指，4月由於預期美匯指數可能回升，以及地緣局勢有機會緩和，或導致金價向下調整，料上落區間在2,880至3,100美元。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明則稱，貿易戰將拖累環球經濟發展，並使地緣政治風險和通脹升溫，環球央行吸納黃金作儲備、投資者持續吸納黃金作為避風港、美元匯價貶值等因素，推動國際金價破頂。他指若環球貿易戰揮之不去，黃金仍是金融市場上的最佳避險資產，料金價尚有上升空間，第二季波幅在2,650至3,250美元。

油價4月續好淡角力 油價方面，盧氏指在4月有機會呈上落市格局，主因市場充斥利好和利淡因素角力，包括石油輸出國組織（OPEC）或減產，特朗普亦有機會加大力度制裁伊朗及委內瑞拉。另邊廂，俄烏有機會全面停戰，以及特朗普不願意見到油價過高而可能干預，令紐約期油4月有機會在65至73美元上落。

李焜明認為，環球貿易戰陰霾所衍生的不明朗因素，市場已普遍預期全球經濟發展呆滯，因而對能源需求放緩。此外，美國牽頭的俄烏和平談判暫時露曙光，有望降低地緣政治危機，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）可能在今年下半年調升石油配額。為爭取市場份額，不排除主要產油國如沙特阿拉伯對部分亞洲國家提供價格優惠，故他料今年7月及8月炎夏的北美洲駕駛高峰前，油價在次季有下調空間，布蘭特期油價格在65至80美元上落，紐約期油價格在62至77美元。

比特幣或高見9.5萬關 至於比特幣，盧楚仁指因美國經濟數據回復增長，驅使金融市場的風險胃納上升，令比特幣受惠，估計比特幣在4月進一步攀升，料波幅在84,000至95,300美元。

現貨金價持續上揚