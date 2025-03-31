日圓成避風港 上望144

日圓匯價經過去年大貶後，今年持續反彈。寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明指圓匯回穩，主要受惠該國經濟在去年第四季增長勝預期及日本央行委員發表的鷹派言論，料仍有加息空間，抑制輸入通脹壓力。

他續稱，美國與日本在政治、外交及貿易方面大致持平，日本首相石破茂在特朗普入主白宮後不足一個月會晤，是首位七國集團訪問的元首，凸顯兩國的貿易夥伴關係，以至環球安全策略的重要合作夥伴地位，紓緩投資者憂慮特朗普可能在未來徵收日本貨品進口關稅壓力。此外，環球地緣政治和貿易戰危機，讓市場傾向選擇日圓作為主要避風港，也有助推高日圓匯價。他料日圓兌每美元匯價次季波幅在144至154。

降準可期 人幣續波動 離岸人民幣兌每美元匯價在過去一年波幅擴大，由6.9702至7.3704。3月兩會會議後，內地宣布今年經濟增長目標按年持平在5%，在面臨通縮下，政府將今年通脹目標由3%下調至2%，符合市場預期。

面對環球貿易戰、經濟不明朗、龐大的房地產債務及企業債務危機下，內地需加大與其他國家貿易夥伴往來及刺激國民消費意欲，支持經濟逐步回穩復甦。利率策略方面，李氏預測中國人民銀行今年內有空間下調7天逆回購利率30點子及下調存款準備金率100點子。次季離岸人民幣兌每美元預測波幅在7.15至7.35，即每百港元兌人民幣約92至94.5。