貿戰雙輸 聯儲或6月減息利淡美元

美國總統特朗普上任不久就針對加拿大、墨西哥、中國等貿易夥伴徵收關稅，導致全球資產價格大幅波動，其中美匯指數從特朗普上任的109水平回落至近期低至103區間。惟特朗普的徵收關稅行動料尚未到高峰期，或會在4月2日公布針對首輪未納入的國家徵收額外關稅。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明認為，特朗普衍生的環球貿易戰將出現「雙輸局面」，包括被徵收關稅的國家和美國經濟均會增長放緩、通脹升溫、企業裁員、國民消費意欲下降。美國聯儲局有空間在今年6月、9月及12月議息會議後宣布減息，料每次下調0.25厘。

歐元下季1.05有支持 獨立外匯商品分析師盧楚仁則稱，美匯指數初步見雙底回升，聯儲局亦釋出不願意減息的信號，配合美國經濟數據回復增長，所以美匯指數在4月或反覆向上，有機會在104至106區間游走。

李焜明指，3月美元兌主要貨幣匯價續跌，歐元相對美元升值。德國國會早前通過法案，料動用5,000億歐元增加國防安全措施、改善基建及推動經濟發展。該國在過去發行國債額度方面是表現最克制的先進經濟體，故獲市場普遍認同，是近日推高歐元匯價因素之一。

然而，市場關注特朗普會否在次季宣布對歐元區加徵進口關稅，包括餐酒、烈酒等產品。李氏料踏入4月和第二季，歐元匯價尚有上升空間，料次季兌美元波幅在1.05至1.13。

利率勢跌 澳加元趨弱 英鎊方面，英倫銀行在3月議息會議宣布維持利率在4.5厘，符合市場預期。英國暫不在特朗普徵收關稅的名單內，推高英鎊匯價。

英國近月公布的國內生產總值、零售銷售、通脹、勞動市場數據優於市場預期，有利英鎊呈升勢。然而，英國利率仍高企，窒礙營商環境及公民消費意欲，故預測在今年底，英倫銀行尚有兩次下調利率空間，每次減息0.25厘。第二季英鎊兌美元波幅預計在1.25至1.33。

澳元兌美元今年來表現續反覆，過去一個月的回落大致蒸發今年初升幅。李指，澳洲與美國在地理上相距甚遠，兩國貿易並沒太多摩擦，故料澳元在今次貿易戰受到的牽連較少。惟中國是澳洲的主要貿易夥伴，中國經濟是否穩健增長及擴大對澳洲產品輸入，將主宰澳洲經濟增長幅度。近期澳洲公布的經濟數據持續穩健，物價徘徊在按年增長2.5%區間，他料澳洲儲備銀行在5月有空間減息0.25厘，次季澳元兌美元波幅料在0.58至0.66。

加元方面，加拿大、墨西哥及中國是今次被美國徵收關稅的首3個貿易夥伴，他預測美加貿易戰步入次季將擴大，針對不同輸入產品互相徵收關稅，續拖累加國經濟步入危機，甚至呈現負增長的可能，故料央行仍需降息，紓緩企業營商成本及刺激國民消費意欲，他料美元兌加元在次季波幅在1.39至1.49。