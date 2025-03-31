日股被低估 迎大爆發

Nicholas Weindling（圓圖）直言，日股現時的巨大轉變，是他25年日股投資生涯中前所未見。

摩根資管：盈利增長睇齊美企 增回饋釋放估值 過去10多年都處於長期牛市的美股，今年表現卻一反常態，跑輸全球主要市場。隨着投資者對美股的盲目信心消退，更多人把目光放到其他被低估的成熟經濟體，包括年初迄今表現良好的歐洲股市。在眾多主要的成熟經濟體中，日本股市的潛力依然被低估。摩根日本基金投資組合經理Nicholas Weindling直言，日本股市現時正經歷巨大的轉變，這是他本人「25年的日股投資生涯中前所未見」，相信日股最終會如美國、歐洲等成熟市場一樣迎來爆發。

Weindling指出，對比其他成熟市場，日本股市的估值依然很低，過去10多年來，日本的名義國內生產總值（GDP）增長雖然並不明顯，但日本企業的盈利增長卻能夠與美國企業看齊。他所指的是主要指數表現，東證指數成分股的每股盈利增幅，在過去10年幾乎與標指的每股盈利增長一模一樣，但標指的升幅卻顯著跑贏東證。

敵意併購增 助推高股價 摩根資產管理看好日股的最大原因，在於持續多年的企業改革終見成果，來自政府、金融監管機構、證券交易所、機構投資者的壓力，都正在迫使日本企業增加股東回報，釋放估值潛力。他表示，一些日本的基金經理開始在股東大會上積極地運用投票權的影響，甚至看到愈來愈多企業敵意併購（Hostile M&A）的案例。

一般而言，公司遭到敵意併購時股價會大幅上升，因為收購方會在公開市場大舉收購股票，而原來的大股東為了保住控制權，亦有動機推高股價，增加對方的收購成本。

派息回購潛在升幅仍大 與此同時，坐擁大量現金的日本企業，過去數年派息的增幅亦跑贏所有成熟市場，回購金額亦不斷提升。Weindling表示，日本企業有能力將回購方面做得更多，現時有逾一半日本企業持有淨現金（即手頭現金扣除負債後仍然是正數），這種現況已持續多年。「即使企業不斷增加派息及回購，但它們（日本企業）實在太能賺錢了。」他認為，這些一個很低的起點，未來回購金額仍有巨大的潛在升幅，現時僅僅是早期階段。

從宏觀環境來看，他亦強調日本走出通縮所帶來的正面影響。他提到自己在日本有二十多年的生活經驗，通縮是普遍的現象，所以「把錢存在銀行是明智的做法……因為金錢的購買力會不斷上升」。不過，隨着近年日本持續錄得通脹，加上極罕有的大幅薪酬增長，都正在推動消費。

他亦提到日圓被低估的情況，認為日圓終會因為與其他貨幣息差收窄重新走強。「我想你們去日本旅遊時，都會覺得物價非常便宜……在東京市中心吃一頓飯的價錢，所花的金額僅是其他發達城市同樣消費的一小部分。」儘管他很早就認為日圓匯率過低，但由於始終未能等到圓匯反彈，故其投資組合中現時沒有刻意為日圓匯率變化而部署。

日股與美股過去一年變幅