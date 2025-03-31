高盛：外資湧入歐股趨勢難持續

歐洲股市年初迄今表現強勁，困擾歐股投資者多年的「低估值、低增長」時代似乎已經結束。年初迄今累計，德國DAX指數已累升12.82%，法國CAC指數累升7.25%，英國富時指數亦升5.94%。不過，投資銀行高盛卻大潑冷水，認為目前國際資金大量流入歐股的趨勢可能難以持續。

歐企盈利增長相對緩慢 高盛策略師Lilia Peytavin的團隊在一份報告指出，對外資持續買入或大規模向歐洲重新配置資產的可能性存疑。因為歐洲的經濟和企業盈利增長較其他地區為緩慢。與此同時，歐洲亦面臨許多風險，例如來自美國的潛在新關稅等。

事實上，歐洲市場的樂觀情緒很大程度受到「經濟火車頭」德國的財政立場轉變所推動。要知道德國雖然作為工業生產大國，引領歐洲的增長，但多年來一直奉行量入為出的財政預算，使得經濟缺乏外在刺激動力。今年初德國透過了一項關鍵的開支方案，為未來發行一萬億歐元債務，向國防和基建提供資金創造了有利條件。

德財政刺激料明年始奏效 景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，這是德國實施多年緊縮政策對經濟增長造成負面影響後，新作出的重大調整；無論是從財政刺激還是持續提振歐洲股市情緒的角度來看，「我們都不能低估這項政策調整帶來的影響」。

不過，巴克萊銀行利率及證券化產品研究主管Ajay Rajadhyaksha認為，德國財政刺激措施的影響，要到2026年才會奏效；惟如果美國對歐洲徵收高額關稅，影響在今年就會顯現出來。他估計，若美國增加10%的關稅，且德國做出相應回應，預計歐洲今年第四季增長率為0.4%，而全年增長率亦只有0.7%。

從貨幣政策方面來看，歐洲央行行長拉加德此前曾表示，會按照情況逐次會議決定是否減息，這亦意味着一旦通脹反彈，減息步伐亦會放緩，正如美國如今的情況一樣。