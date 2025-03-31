聯儲幣策受關稅就業數據掣肘

本周環球財金焦點

市場正在密切關注美國總統特朗普本周將會公布的「對等關稅」政策細節，擔心關稅會進一步推高美國的通脹，使得聯儲局無法在短期內放寬貨幣政策。與此同時，美國的就業市場亦恐怕有所惡化，市場預期本周五公布的3月非農就業職位增幅只有13.5萬個，勢創下去年10月以來新低。

聯儲局的政策目標是要維持物價穩定，以及推動「最大就業」，而在關稅推高通脹的背景下，一旦就業市場急速惡化，當局將會處於兩難局面。若堅持不減息就只能眼白白看着經濟惡化、失業加劇；若透過減息去支撐就業市場，則可能會令通脹加速升溫，破壞過去數年壓抑通脹的努力。

富國：企業投資意願降 值得留意的是，本周五聯儲局主席鮑威爾亦將會出席一場活動，並就「經濟前景」發表講話，屆時他可能會評論在「對等關稅」出台後的一些看法。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson的團隊指出，全球各地對於關稅議題的敏感度正在上升，本周美國公布的新關稅勢必影響到經濟預測。即使是這次政策消息出台後，未來仍必然會有更多關於具體的執行時間、與關稅相關的談判、規模調整，甚至乎取消的爭論，這些因素都會令不確定性持續。大多數企業仍在觀望前景，進行新投資的意願較低，需求變得愈來愈猶豫。

惟在外匯市場方面，投資者開始對關稅消息「過度疲勞」，市場反應不像以往般激烈。富國認為，美元可能不會像先前想像般進一步轉強，更多非美貨幣會在今年剩下時間至2026年保持穩定表現，除了少數「關稅敏感型貨幣」，例如墨西哥披索。

較早前，投行高盛將今年底標普500指數預測目標從6,500點，下調至6,200點，原因是今年美國經濟增長料放緩至1.7%。然而，高盛亦提醒，只有經濟沒有陷於衰退，標指回調10%之後，往往是買入良機，在6個月內取得正回報的機率有76%。