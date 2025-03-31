中石油年賺1646億升2% 料今年資本開支2622億
中國石油股份(00857)是「三桶油」最後放榜的一員，按國際會計準則，去年多賺2.02%，至1,646.84億元（人民幣‧下同），每股盈利0.9元，擬派末期息每股0.25元。該公司計劃今年原油產量9.36億桶，可銷售天然氣產量為5.34萬億立方英尺，油氣當量合計18.26億桶，而原油加工量為13.3億桶。
期內，中石油收入2.93萬億元，按年少2.48%。業績報告指出，去年地緣政治衝突不斷、經濟增長放緩、新能源替代加快，導致市場需求偏弱，國際油價按年小幅回落，全年布蘭特原油及美國西德克薩斯中質原油（WTI原油）現貨平均價格均按年降2.3%，至每桶分別80.76美元及75.87美元，而集團去年平均實現原油價格每桶74.7美元，按年跌2.5%。
估國際油價受壓
資本開支方面，去年按年微增0.16%至2,758.49億元。其中，油氣和新能源的佔比減少7.69個百分點至82.52%，預期今年進一步降至80.09%，而今年資本開支預算為2,622億元。
集團預計，今年世界經濟將保持增長，通脹下行，國際油氣市場供需保持寬鬆，惟國際油價中樞預計下移，內地成品油市場競爭加劇。不過，內地油氣和化工產品市場依然廣闊，特別是天然氣市場需求將保持較快增長，公司會不斷提升油氣兩大產業鏈運作質素和效益。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20250331-0331_00202_024/中石油年賺1646億升2---料今年資本開支2622億
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：