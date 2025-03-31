中石油年賺1646億升2% 料今年資本開支2622億

期內，中石油收入2.93萬億元，按年少2.48%。業績報告指出，去年地緣政治衝突不斷、經濟增長放緩、新能源替代加快，導致市場需求偏弱，國際油價按年小幅回落，全年布蘭特原油及美國西德克薩斯中質原油（WTI原油）現貨平均價格均按年降2.3%，至每桶分別80.76美元及75.87美元，而集團去年平均實現原油價格每桶74.7美元，按年跌2.5%。

估國際油價受壓 資本開支方面，去年按年微增0.16%至2,758.49億元。其中，油氣和新能源的佔比減少7.69個百分點至82.52%，預期今年進一步降至80.09%，而今年資本開支預算為2,622億元。

集團預計，今年世界經濟將保持增長，通脹下行，國際油氣市場供需保持寬鬆，惟國際油價中樞預計下移，內地成品油市場競爭加劇。不過，內地油氣和化工產品市場依然廣闊，特別是天然氣市場需求將保持較快增長，公司會不斷提升油氣兩大產業鏈運作質素和效益。