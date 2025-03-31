中國AI教父：DeepSeek改寫中美競爭格局

有「中國AI教父」稱號的李開復表示，美國早前對華的晶片制裁「未能達到（他們）預期的成效」，國產人工智能（AI）大模型DeepSeek的出現已改寫規則，中國成功使用較低的晶片成本取得顯著成果，縱使未來在質素上會有挑戰，但相信不會是致命問題。

旗下初創專注支援AI商用 他認為，當時美國或錯估情況，企業花費大筆資金投資先進晶片，政府禁止對華出口，冀在競爭中取得優勢，「但事情沒有發生，反而白花錢了」。AI目前已經由「預訓練模型」時代進入了「後訓練和推理」的時代，而相關晶片均有國產晶片替代，因此，中國企業在晶片的投資僅為美企的一個「零頭」，但結果跟美國沒有差很遠。

他旗下的初創公司零一萬物（01.AI）日前宣布「放棄」自研大型語言模型（LLM），公司策略改為支援企業部署DeepSeek，加速AI在商業層面的應用。他形容，DeepSeek的出現為「現象級」，類似當年蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone衝擊手機行業，並開展市場教育的作用，「很多中國老闆在春節期間從孩子聽到相關資訊，亦開始嘗試（AI）」。

不過，要開源模型落實去行業實際應用，則要進行一系列微調強化學習，而DeepSeek目前的角色更像是科研機構，並沒有參與對接使用場景，為帶來了市場空白，期望零一萬物能夠補救該市場空白，解決落地難問題。

零一萬物於本月中發布萬智企業大模型一站式平台，透過接入DeepSeek等開源大模型的基礎上，為企業的個性化需求提供私有化部署，以保障客戶的商業數據私隱和核心競爭力。

他強調，公司並非只擁抱DeepSeek，而是所有的開源大模型，可按客戶需要接入不同的模型。對於公司早前放棄自有的LLM，他直言，現階段首先要顧及投資者的回報，作為科學家，希望日後獲利後，能重新投入LLM的研究，造福社會。