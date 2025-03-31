4內銀向財政部等增發A股共籌5200億

中建交郵儲行有份 這次4大內銀獲增資的背景，乃今年政府工作報告中提出，擬發行特別國債5,000億元，支持國有大型商行補充資本。其中，建行公布，擬引入財政部戰略投資，募資總額不超過1,050億元，A股發行價每股9.27元，擬發行股數113.26億股。建行A股上周五收報8.52元。

另財政部以現金方式全額認購中國銀行2.72億股A股，認購價格為每股6.05元，認購總額1,650億元。中行A股上周五收報5.5元。

交行公告則稱，擬發行137.77億股，發行價每股8.71元，募集資金規模不超過1,200億元，其中財政部認購1,124.2億元，其餘由中國煙草和雙維投資認購。交行A股上周五收報7.36元。

郵儲行公布，是次發行約205.69億股A股，集資1,300億元，發行價為每股6.32元。其中，財政部擬斥資約1,175.79億元認購約186.04億股；中國移動集團以約78.54億元認購約12.42億股；中國船舶集團以約45.65億元認購約7.22億股。郵儲行A股上周五收報5.2元。

增強資本 加大放貸 分析指出，今次資本補充落實後，將實質性強化內銀的資本實力與系統風險緩解能力，未來可騰挪出更大規模的信貸投放空間，為新興產業動能培育輸送金融「活水」，形成資本補充與信貸擴張的良性循環。