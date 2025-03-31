港有力成最大跨境財管中心
今年為滙豐在港成立160周年，滙豐控股(00005)行政總裁艾橋智認為，香港有潛力成為全球最大的跨境財富管理中心，對香港業務發展充滿信心，集團將持續投資香港，在零售及財管領域繼續擴大市佔率，相信香港作為國際金融中心，將把握內地經濟開放的機會，助國際客戶透過香港進入內地市場。
集團財務總監郭珮瑛指，隨着業務的發展，將持續擴大本地客戶服務經理團隊，並會開設更多的財管中心；又指內地、新加坡、印度、阿聯酋、英國均為集團優先考慮投資的地區。此外，集團透過人工智能（AI）技術協助開發更多產品，及了解客戶需求，目前已有數百個應用AI的相關例子，並已選擇5個生成式人工智能（Generative AI）相關的應用作深入試驗。
利率走向仍難預測
利率前景方面，艾橋智指，利率走向高度與通脹數據掛鈎，故難以確實預測，從現階段看，美國或會減息一至3次，但不能排除重新加息的可能性，唯一可以斷言的是，環球利率重回「零」的超低息環境可能性非常小。
滙豐日前在港舉辦全球投資峰會，艾橋智指峰會反應熱烈，吸引逾4,000名金融機構高層出席，匯聚不同海外人士在港交流，計劃將活動年度化舉行。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：