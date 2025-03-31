港有力成最大跨境財管中心

集團財務總監郭珮瑛指，隨着業務的發展，將持續擴大本地客戶服務經理團隊，並會開設更多的財管中心；又指內地、新加坡、印度、阿聯酋、英國均為集團優先考慮投資的地區。此外，集團透過人工智能（AI）技術協助開發更多產品，及了解客戶需求，目前已有數百個應用AI的相關例子，並已選擇5個生成式人工智能（Generative AI）相關的應用作深入試驗。

利率走向仍難預測

利率前景方面，艾橋智指，利率走向高度與通脹數據掛鈎，故難以確實預測，從現階段看，美國或會減息一至3次，但不能排除重新加息的可能性，唯一可以斷言的是，環球利率重回「零」的超低息環境可能性非常小。