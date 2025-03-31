滙控：新貿易走廊創機遇

美國上周宣布對所有進口汽車加徵25%關稅，艾橋智稱，關稅對全球貿易來說非新鮮事，該行一直與客戶保持溝通，協助理解最新的變化，確保在合規的情況下調整其商業模式。他直言，目前關稅存重大不確定性，政策變動頻繁，對短期國際貿易構成挑戰。

關稅促使企業探索市場 不過，中期看，關稅變化可能促使企業探索新市場，隨着新的貿易走廊和供應鏈形成，集團或可從中獲得機會，作為橋樑幫助客戶進入亞洲、中東等增長潛力大的市場，並利用其專業知識幫助客戶進行合規和風險管理。

滙控去年宣布架構重組，將集團簡化為香港、英國、企業及機構理財（CIB），和國際財富管理及卓越理財（IWPB）4大業務，當中包括出售非核心業務，以及裁減部分架構重疊的職位等。艾橋智稱，策略轉型中很多時涉及併購或出售業務，將適時公布消息，並重申簡化業務將以每年節省15億美元為目標，當中大部分決策將於今年上半年完成，未來18個月將執行計劃，因為可以預期「未來的宣布將愈來愈少」。

他認為，各地投資者均對亞洲或中東的機遇感興趣，該行了解當地市場及法規，將可為服務帶來優勢。新架構下，集團不同市場的CIB部門合併，可節省包括資本投入及其他重複流程，並可更積極主動管理資產風險，冀透過減省成本的方式提升回報。

冀搶高淨值IWPB客份額 IWPB方面，他指高淨值客戶財管市場有重大潛力，希望透過快速投資搶佔市場份額，會將部分利潤重新投資，去年的回報率已達16%；強調不會過分追求回報，而是發揮其最大的增長潛力，並確保回報持續增值。

早前內地財管業務聆峰傳出裁員消息，艾橋智指，集團對中國市場的承諾，是長遠且具戰略性，並以此為優先發展市場，將持續投入內地市場，對財管業務加大布局，涵蓋銀行的卓越理財和環球私人銀行服務、人壽保險以及資產管理業務。

滙控股價月初曾衝破90元關口，創近15年新高，上周五收報89.45元。他笑稱不評論股價，但對過去幾年集團的表現感滿意，去年業績表現強勁，連特別息全年共派87美仙，反映集團能自律地分配成本、投資和資本，並對未來業務充滿信心，重申未來3年每年平均有形股本回報率約15%的目標。

滙控股價走勢