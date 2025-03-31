黃國英料美零售股受壓 看好基建板塊
如今全球正聚焦美國本周宣布向全球各國開徵對等關稅的詳情。人稱「英Sir」的黃國英資產管理創始人黃國英認為，理論上關稅意味美國經濟未來或受「封關」影響表現較差，但與此同時，特朗普又拉攏了台積電、阿聯酋等在美國投資，此消彼長下，市場或率先對賭美國經濟接下來由「投資引領」，也重視在關稅新環境下「邊間企業贏，邊間企業輸」，故此預料後續與美國零售業有關的企業股價走勢較差，反之與基建有關的股份，譬如聯合租賃（United Rentals）或會較好。
英偉達可吼 避免重倉
整體而言，他指美股宜採取「博大霧」策略，如留意羅賓漢（Robinhood）、納斯達克交易所等股份，「美股7雄」可吼英偉達，持倉不宜太重，惟應有適量倉位。另他重申，美股現階段已很難透過指數方式炒上炒落，原因是指數只是反映大市值股份的變動，隨着美股板塊表現較為分化，美股後續走勢或會較為無定向風，投資者不能「一本通書睇到老」，若以理論放諸股市，加徵關稅下特斯拉（Tesla）應該見100美元，恒指則見18,000點，實質操作顯然並非如此。
滙控可長揸 小米值博
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