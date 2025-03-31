黃國英料美零售股受壓 看好基建板塊

如今全球正聚焦美國本周宣布向全球各國開徵對等關稅的詳情。人稱「英Sir」的黃國英資產管理創始人黃國英認為，理論上關稅意味美國經濟未來或受「封關」影響表現較差，但與此同時，特朗普又拉攏了台積電、阿聯酋等在美國投資，此消彼長下，市場或率先對賭美國經濟接下來由「投資引領」，也重視在關稅新環境下「邊間企業贏，邊間企業輸」，故此預料後續與美國零售業有關的企業股價走勢較差，反之與基建有關的股份，譬如聯合租賃（United Rentals）或會較好。