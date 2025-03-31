產經

黃國英料美零售股受壓 看好基建板塊

黃國英認為，美股現階段已很難透過指數方式炒上炒落。 黃國英認為，美股現階段已很難透過指數方式炒上炒落。
黃國英認為，美股現階段已很難透過指數方式炒上炒落。
如今全球正聚焦美國本周宣布向全球各國開徵對等關稅的詳情。人稱「英Sir」的黃國英資產管理創始人黃國英認為，理論上關稅意味美國經濟未來或受「封關」影響表現較差，但與此同時，特朗普又拉攏了台積電、阿聯酋等在美國投資，此消彼長下，市場或率先對賭美國經濟接下來由「投資引領」，也重視在關稅新環境下「邊間企業贏，邊間企業輸」，故此預料後續與美國零售業有關的企業股價走勢較差，反之與基建有關的股份，譬如聯合租賃（United Rentals）或會較好。
英偉達可吼 避免重倉
整體而言，他指美股宜採取「博大霧」策略，如留意羅賓漢（Robinhood）、納斯達克交易所等股份，「美股7雄」可吼英偉達，持倉不宜太重，惟應有適量倉位。另他重申，美股現階段已很難透過指數方式炒上炒落，原因是指數只是反映大市值股份的變動，隨着美股板塊表現較為分化，美股後續走勢或會較為無定向風，投資者不能「一本通書睇到老」，若以理論放諸股市，加徵關稅下特斯拉（Tesla）應該見100美元，恒指則見18,000點，實質操作顯然並非如此。
港股方面，他指「希望港股第二季行多一格，升多2,000至3,000點」，但期間市場少不免出現回吐，又謂港股買家可分成3批，一是專攻中特估和指數的傳統投資者，二是專吼騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)等大價股的外資，第三類是以「着重公司故事多過估值」策略入市的內地資金，故此帶挈泡泡瑪特(09992)、老鋪黃金(06181)、蜜雪集團(02097)等網紅股勁升，這類股份的好處是某程度改寫了內地通縮和內捲的問題，壞處是估值貴、難以捕捉何時出現轉角市。
滙控可長揸 小米值博
英Sir今年初推介的小米集團(01810)以至滙豐控股(00005)，股價累積升幅已經有近一倍及近20%，散戶應該如何「自肥」確保有錢落袋？他建議，滙控透過股息給到投資者一定回報，可繼續長期持有；小米宜「沽一半留一半」，但補充小米仍是值得持有的股份，攻擊力夠強之餘，又涉足不少範疇，做得相當成功，市值也只是對手蘋果公司（Apple Inc.）的十分之一，所以不宜低估，但最大風險是遭美國制裁。
受經濟政策及地緣政治影響，美股近日走勢反覆。受經濟政策及地緣政治影響，美股近日走勢反覆。
受經濟政策及地緣政治影響，美股近日走勢反覆。
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