洪灝估再升機率高

著名經濟學家洪灝在接受本報訪問時多次強調，「今年港股還有新高」，雖然首季恒指尚未觸及25,000點，「但全年高位仍未體現」，只是礙於升勢持續了一段時間，進入整固，出現阻力，相信恒指盤整過後再上機率很高，故並不看淡港股後市，且即使恒指回落到21,000至22,000點，跌幅也是約10%，低位支持不斷上移，故毋須過分擔心。

受惠內地資金盼出海 洪灝將於4月中旬加盟華福證券國際出任行政總裁。此前他提及，中資券商實力愈來愈強，是他加盟新公司的重要原因；又透露他上任後將負責海外擴張業務，「做咗多年投行，今次是一個更大嘅角色」，形容今年港股機遇大有可為，可趁機大展拳腳。

他直言，內地銀行存款高企，撇除投資A股，民眾暫乏置業意欲，惟希望「出海」至不同市場；並舉例指，近期港股上漲涉及「北水」買起就是例子，而今年香港新股市場表現亦不俗。他舉例，若於恒指18,000點時撈貨，持貨到24,000點，暫毋須太過搏殺，因恒指需要「小休一會」，板塊操作仍是科技、消費、高分紅為主。至於近期強勢的金礦股亦可能要「稍作休息」。

A股方面，他相信：「若港股有得升，A股唔會太差」，原因是「無理由港股估值上調而A股原地踏步」，同時中港兩地股市推進了「互聯互通」，港股表現實情應逐步修正至A股價位，而非A股修正至港股價位，此亦是港股後市有力向上的原因之一。惟他補充，並不能預知後市有其他利好因素，只是觀察到今年資金流動推高港股的確是重要因素。

北水季內淨買4357億 回顧今年截至3月28日止的首季，「北水」狂掃港股金額達4,357億元，是去年全年淨流入金額近一半，若然以季度計更屬史上最高，而以月度計「北水」淨買入逾1,573億元。

首季北水淨流入5大港股