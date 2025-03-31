沈振盈：處牛二趁低掃貨

人稱「沈大師」的獨立股評人沈振盈認為，嚴格而言現時港股正處於牛市二期，觀乎過往恒指走勢是牛市二期維持的時間最長、一浪高於一浪，所以他在訪問中多次強調「貨底一定要慢慢坐」，實貨亦要繼續持有，只是「差在你買咗幾多」。期間投資者可因應持貨比例適量加減，「急升時賣出，回調時再入市」，箇中視乎各人能否掌握大市波幅，終極掌握牛市大浪的節奏。

看好阿里商湯港交所 近年大師大膽預言恒指「見3、4萬點不是夢」，如是者港股於第二季或今年餘下時間，又會否成功達陣？他估計，恒指第二季開局之初或會觸及25,000點，惟不排除「做埋個頂之後會跟隨外圍回調」，全季高低波幅介乎22,000至25,000點，屬大漲小回格局，期間最樂觀可以升抵26,000點。

談起全年恒指表現，他料會見28,000至30,000點，直言「行得盡唔盡有好多因素決定」，惟他表示，若然大市見牛市三期，會呈現直線上升形態，但屆時務必要小心逐步沽貨離場。他又指，中東資金實情已經掃入港股，資金亦明顯由美股回流至中港股市。

滬綜最牛料闖6千點 至於現時炒作整個中港股市的故事主軸，仍然是人工智能（AI）熱潮、AI增長，大師又認為DeepSeek只是煲起中國AI崛起的一部分，估計後續仍有利好因素尚未出台。

另邊廂，美國總統特朗普上場後密集發動關稅戰，他分析指今次的貿易戰爭「直情幫晒中國」、「對中國沒有一點兒苛刻」，反之行動卻對美國自身、歐洲等盟友不利，在經濟回復元氣下，他料滬綜指可見4,000點，最牛可見6,000點。他又強調，美股現時屬逃生門情況，「每次反彈都是走貨機會」。