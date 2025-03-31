被稱燈神 評價待時間決定
近年外界對劉央這個大名多少有點忌諱，皆因有指她「燈完一股又一股」，代表作之一乃早年曾評「騰訊控股(00700)股價可見1,000元」。問她個人如何看待如「跌落神壇」的遭遇，對此，劉央的答法也蠻處之泰然。她謂：「有些人稱我為燈神，又有人稱我為股神，我倒更喜歡被叫成女神」！
基金生涯歷經大時代
不過，這位「女神」強調外界看法毋須糾正，只不過是市場給予的身份標籤，如同潮水漲退般起落無常；又笑言「自己有時會自嘲幾聲這些稱呼」。回顧劉央昔日有「牛央」之稱，她訴說打從1989年加入中信集團，1993年被派往澳洲管理首隻海外中國封閉式基金，自此踏上的征程，也如內地劇集《繁花》的角色一樣遇上大時代。
誠然，劉央承認在大時代之下，「一張認購證可以改變命運，可是也讓無數人傾家蕩產」，不過，她認為，歸根究柢，「投資乃是長跑」，又指「自己能夠經歷過多輪周期，又捱得挺過3年疫情，今時今日在香港跟你聊市場，替投資者管錢，我的同期們（業者），真不多了，還需要多說甚麼來證明呢？所以評價得留給時間決定。」
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