被稱燈神 評價待時間決定

基金生涯歷經大時代

不過，這位「女神」強調外界看法毋須糾正，只不過是市場給予的身份標籤，如同潮水漲退般起落無常；又笑言「自己有時會自嘲幾聲這些稱呼」。回顧劉央昔日有「牛央」之稱，她訴說打從1989年加入中信集團，1993年被派往澳洲管理首隻海外中國封閉式基金，自此踏上的征程，也如內地劇集《繁花》的角色一樣遇上大時代。