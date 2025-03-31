港股次季睇兩萬五

劉央續撐騰訊上望千元 今年首季截至上周五，恒生指數累漲3,367點或16.78%，且交投高企逾2,000億元，惟近月有大型企業配股集資，考驗大市承接力。展望第二季，市場焦點乃美國開始徵收「對等關稅」對全球經濟影響，以及中國救市措施成效。本報請來人稱「牛央」的劉央、有「沈大師」之稱的沈振盈、人稱「英Sir」的黃國英資產管理創始人黃國英，以及著名經濟學家洪灝，分析港股、A股以至美股後市走勢，為風高浪急的金融市場作好準備！當中有分析預期恒指升至25,000點。

人稱「牛央」的西京投資主席劉央接受本報專訪時指出，雖然美國的關稅政策對市場帶來影響，但仍看好中港股市，相信恒指年內上衝30,000點「不是沒可能」，並繼續看好騰訊股價可見「金牛價」1,000元！

恒指年內或衝3萬關 對於港股走勢，劉央指出，恒指年初升6,000點，確實是牛市迹象，但也先別急着喊「全面牛市」。她解釋「因為短期看，港股現在像『彈簧壓久後的反彈』，過去幾年被低估的中概股，消費股修復明顯，加上中央救市資金托底，第二季可能還有慣性上衝」，並補充「也要注意聯儲局升息尾巴和特朗普的新政走向，波動和風險還是存在的。

長期來看，港股是不是真牛市，得看企業獲利能否跟上。現在很多股票漲的是估值修復，並不是業績爆發。」她認為，恒指上衝30,000點也不是沒可能，現在的確是long China（做好中國）的好時機，因為「水」回來了，人氣旺了，信心也回來了，特別是美國亂了！

融資市導致A股浮沉 至於A股，劉央表示「堅定看好」，但亦有一番看法，指A股表現浮沉的原因或在於「融資市」定位，即企業重融資輕回報，分紅率遠低於美股。許多企業上市後大股東減持套現，卻鮮少透過分紅或回購回饋投資者，這種重融資輕回報的定位，導致市場資金持續抽走，加上散戶佔比高，導致追漲殺跌加劇波動。對於「耐心資本」更多是對機構的呼籲，而非散戶，她表示：「當今世界，在資本市場掀起驚濤駭浪的是科技革命和戰爭。耐心資本要用長期的配置勇氣對賭AI革命和第三次世界大戰帶來的風險和機會──這是百年一遇的戰略性機遇，（指A股滬綜指）為甚麼不能上到6,000點呢？」

談及劉央旗下西京投資的投資狀況，劉重提年初向外提及的「A+3」的策略，「A」就是「AI」，今年是必須配置AI的。另加上交易所買賣基金（ETF）、黃金及代幣化，第一季過去，回看在1月提出的這個配置策略，也都是一一言中的。

提及DeepSeek為中港股市注入動力，她指這波港股反彈，大部分靠的是資金，包括南向資金和外資回流，小部分靠的是對政策的預期。她並提醒，「央媽」救市是真金白銀，目的是「防系統性風險」，不是要造牛市；外資現在買港股，看重的也是「中國資產的潛力」，以及對中國的信心回來了。對散戶而言，跟資金流向或是可行，但也必須保持警覺，謹記「市場總是對的，但資金總是善變的」。投資上，她更關注能突破算力瓶頸的企業，而AI要與產業（如醫療影像、智慧製造等場景）深度結合才有長期價值。

劉央及其團隊對美國AI股的投資始於2023年，核心邏輯是「算力革命+應用落地」，並在2023年7月設立了AI指數，截至今年2月18日回報達到120.6%。

華貿戰形勢較他國好 對於美國關稅政策，劉認為造成的影響可說是前所未有，形成世界格局進一步分化和惡化，未來的大國得有自己的供應鏈，有自己的內核產業和經濟工業基礎，才能在貿易戰中生存和發展。

她有感：「在貿易戰中，中國的地位和位置比任何其他國家都好。雖然關稅影響是肯定存在，惟中國改革開放40年以來，創建雄厚先進的製造業體系，不可能因關稅被撼動，故我更看好A股和港股。美股的模型和模式不同，在未來有更大的上升空間，肯定是A股和港股。」

具體來說，她認為倘若加關稅針對新能源，那太陽能、電動車板塊可能會有波動，但回撤較大也正是機會所在，因國產替代勢必到來。另一方面，美股科技股影響估計不大，但周期股可能不特別理想，故得分散持倉，保留現金永遠不會錯。

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