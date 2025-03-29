股市估市：恒指轉淡 慎防開展跌浪

由於素來喜歡捕捉恒生指數波幅，嘗試從中獲利，早於恒指才剛升穿24,200點不久，大市氣氛仍然暢旺之時，就收起年初至今的向好看法，開始認為大市將調整。及至3月19日恒指刷新今年高位24,874點後，依然認為後市向淡，而且想法更進一步加強。一周過後，看到恒指正遠離24,000點關口，更進一步轉為中期看淡。

對恒指的預判，更多是建基於恒指走勢本身，始終沒有水晶球，有機會看錯市。目前認為，恒指將呈現一浪低於一浪走勢，但假如恒指沒有持續下跌，而且還突破高位，以收市價計甚至升越24,874點的本年最新高位的話，就認為可以放棄睇淡。

另外，美國關稅政策的變化空間雖然仍大，但正逐漸被市場所理解和消化，讓美元有機會展開中期升浪，這為港股第二季帶來較大的壓力。

市場目前對美國聯儲局6月減息的看法較為樂觀，若然通脹數字在第二季強於預期，6月最終不減息，也可能會進一步強化美元升勢及港股下跌壓力。

若然恒指果真已經見了本年高位的話，那今年剩下的時間主旋律都是以下跌為主。若按過去10年平均都有超過7,000點的波幅推斷下，年內恒指有可能失守兩萬點大關。技術上，恒指22,800點關口將成重要判斷關鍵。

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