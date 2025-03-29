宏觀視野：港國際金融中心吸引力不減

香港近期被評為全球最自由的經濟體，國際競爭力也躍升至全球第5。同時，在近日英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布的最新《全球金融中心指數》報告中，香港在亞太區的排名繼續居首，總排名維持全球第3位，整體評分上升至760分，在多個金融行業領域的排名領先。其中，在「投資管理」、「保險業」及「融資」均位列全球第一。總體顯示香港作為國際金融中心的吸引力，和「超級聯繫人」的國際樞紐地位持續加深。

金融及商業領域具優勢 同時，在城市綜合實力持續提升下，本港在金融、司法、稅制、科技、教育及醫療等多方面的優勢亦進一步加強，令香港能更好的實現資本、商品、人才及訊息自由流動，發揮金融和商業領域優勢。如今年初舉辦的第18屆亞洲金融論壇，就吸引來自約50個國家及地區、約3,600名金融高管及政商界人士出席，匯聚超過270名投資者及超過560個投資項目。連同創新高的在港營運地區總部和辦事處等的境外公司數目，充分反映本港作為開拓內地以至亞洲市場的平台極具吸引力。

此外，隨着近期中國資產價值的重估，香港作為能夠便利全球投資者布局中國資產的獨特市場，亦已初見國際資金階段性回流。在機構投資者尋求多元化的投資組合，連同中國科企技術突破的情緒帶動下，恒生指數在3個月內大漲20%，首兩個月港股平均每日成交額較去年同期激增七成。

首兩個月北水追入港股 同時，內地投資者的香港股票淨買入額在今年1月高達1,185億元，創自2021年1月以來南向資金淨買入新高後，港股於2月再度刷新單月淨買入紀錄，達近1,528億元，更是2016年底深港通開通以來歷史第二大月度淨買入。連同香港近年與中東及東盟等全球經濟新引擎和新經濟體密切交流，都令香港具備匯集充盈資金池潛力。

香港應善用自身優勢，推動國家金融發展，為內地有潛力的優質企業提供更多在港集資的機會和平台。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）