二手低價：啟岸銀主貨6年貶值32%
銀主積極套現，即使交投好轉，繼續以低價出貨；紅磡啟岸連錄兩宗同類轉讓，包括一個開放式單位，僅以340萬元售出，約6年帳面貶值約32.9%。
愛海頌兩房損手233萬
市場消息透露，上址為中層A2室，實用面積約189方呎，2019年一手購入價逾500萬元，當時呎價約2.68萬元，最新成交呎價跌至約17,989元，期內跌價近167萬元。同屋苑另一伙高層B5室銀主盤，一房設計，亦以436萬元售出，呎價約16,269元，較約6年前一手價低約32%。
業主則要蝕賣搶客。中原劉燦恆表示，長沙灣愛海頌3月錄約4宗買賣，全屬蝕讓，包括1座中層A室兩房戶，實用面積約496方呎，以670萬元易手，呎價約13,508元，原業主於2020年3月一手買入，持貨約5年帳蝕233.9萬元。
馬鞍山中心10載蝕14%
馬鞍山中心樓價跌穿10年前價位。世紀21奇豐趙詠欣指，該屋苑4座高層D室套三房戶，實用面積約634方呎，放盤約3個月，累減135萬元，以665萬元售出，呎價約10,489元，原業主於2015年7月購入，帳面虧蝕115萬元，單位跌價約14.7%。
中原林龍南稱，北角柏蔚山1座低層D室套三房，外區專業人士轉租為買，以1,408萬元購入，呎價約18,028元，約7年單位樓價帳面蒸發約28.9%。
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