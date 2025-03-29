二手低價：啟岸銀主貨6年貶值32%

銀主積極套現，即使交投好轉，繼續以低價出貨；紅磡啟岸連錄兩宗同類轉讓，包括一個開放式單位，僅以340萬元售出，約6年帳面貶值約32.9%。

愛海頌兩房損手233萬

市場消息透露，上址為中層A2室，實用面積約189方呎，2019年一手購入價逾500萬元，當時呎價約2.68萬元，最新成交呎價跌至約17,989元，期內跌價近167萬元。同屋苑另一伙高層B5室銀主盤，一房設計，亦以436萬元售出，呎價約16,269元，較約6年前一手價低約32%。