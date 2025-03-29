傲瀧一房5年半賣平47%
發展商頻頻減價清貨尾。新世界發展(00017)的清水灣傲瀧，日前減價重推10伙餘貨，新售價昨日生效並沽出3伙，套現逾8,262萬元。其中，1座地下D室一房戶，實用面積423方呎，曾於2019年10月以1,054.1萬元售出，交易終止後，現時重新以563萬元售出，呎價約13,310元，較5年半前賣平491.1萬元或約47%。
匯璽三房賣3858萬
傲瀧昨增兩宗終止交易，皆屬連花園特色戶，發展商隨即修訂價單，減價約三成下周二重新發售。
新鴻基地產(00016)的西南九龍匯璽，昨亦重新售出星鑽匯6樓A室，為實用面積1,663方呎三房戶，最新成交價3,858萬元，呎價約23,199元。資料顯示，該單位曾兩度被買家放棄交易，最新做價較接近兩年前低142萬元或約3.6%。
此外，宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，將於下周一發售兩伙，包括11樓H室一房戶，實用面積261方呎，最高折扣率上調至38.71%，最新折實價468.8萬元，折實呎價約17,962元。
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