新盤概況：上然2期截收8380票
周末新盤市場聚焦於新界區。據統計，今、明兩日有至少10個樓盤合共推售約227伙，萬科香港旗下大埔上然第2期，今日首輪開賣128伙價單單位；該盤於昨日下午6時截票，最終在7日之內截收8,380張入票，超額認購逾64倍，收票量相比第1期首輪多出約13%。
滙都I再錄3宗成交
上然2期是日出售的單位實用面積246至723方呎，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價約9,907至14,830元，其中56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施；而項目明日招標10伙。
同時，泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，今日會以先到先得方式發售59伙。集團執行董事關堡林表示，該盤昨日再錄3宗成交，包括第3座6樓B06室，為實用面積491方呎三房戶，成交價566.09萬元，呎價約11,529元。
信和置業(00083)的馬鞍山Silversands售出四房單位，為3座7樓A室，實用面積1,249方呎，享海景，連一個車位成交價2,548萬元，呎價約20,400元。
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