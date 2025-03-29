新盤概況：上然2期截收8380票

周末新盤市場聚焦於新界區。據統計，今、明兩日有至少10個樓盤合共推售約227伙，萬科香港旗下大埔上然第2期，今日首輪開賣128伙價單單位；該盤於昨日下午6時截票，最終在7日之內截收8,380張入票，超額認購逾64倍，收票量相比第1期首輪多出約13%。

滙都I再錄3宗成交

上然2期是日出售的單位實用面積246至723方呎，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價約9,907至14,830元，其中56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施；而項目明日招標10伙。