10大屋苑3月成交超2月53%

二手交投回升，綜合市場資料，10大屋苑3月暫錄逾200宗買賣，屬去年3月後單月新高，較2月全月還多約53%，期內8個屋苑交投向上，鰂魚涌康怡花園升幅最大，約3.7倍，本月暫錄約14宗。

康怡跌價5% 嘉湖最旺 上述同批屋苑中，本月截至昨日半數平均實用呎價亦較上月底回落，康怡花園期內跌約5.3%最多，至約11,896元。其次是茶果嶺麗港城，暫錄約10宗買賣，實用呎價約10,336元，較上月底下挫約2.9%。

天水圍嘉湖山莊3月暫錄約42宗買賣最旺，比2月全月多約1.8倍，平均實用呎價跌約2.6%至約7,830元。利嘉閣蕭啟諾表示，受惠於100元物業印花稅擴至400萬元或以下物業，推動屋苑入市需求。

事實上，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，今年首季跌約1.69%至135.31點，按周回升約0.31%。

市場氣氛回升，再有業主賠訂。萬氏置業萬振庭稱，屯門掃管笏緹岸3A座中層戶，3月中以190萬元售出，較2021年購入價帳面低約58%，業主剛賠償臨時訂金及佣金約10萬元取消交易。