商廈空置率飆至16.3% 41年最甘

寫字樓整體空置情況

本港商廈物業市場需求萎縮，據政府最新公布統計數字，2024年整體商廈空置率上升至約16.3%，按年再漲約1.4個百分點，創1983年後的約41年新高；空置量亦攀升至約2,331.5萬方呎，漲幅約10.5%。

2024年私人寫字樓的落成量輕微下跌至約158.2萬方呎，而絕大部分來自甲級寫字樓，落成量約157.2萬方呎；當中，約66.74萬方呎來自中西區。年內寫字樓的整體使用量錄得負數約63.5萬方呎。當中甲級、乙級和丙級寫字樓，分別佔約4.3萬方呎、約27.99萬方呎和約31.21萬方呎。

去年底甲級商廈空置率亦漲至約17.4%，按年再高約1.4%，再創有紀錄新高；期間涉及空置量約1,644.8萬方呎，按年增約11%。

上季售價跌逾22% 此外，2025年整體寫字樓預測落成量，將大幅增加至約332.6萬方呎，為2022年後最多；惟2026年將下跌至約124.9萬方呎，減幅約62.4%。今年油尖旺區將成為新落成甲級寫字樓的主要供應地區，佔預計總落成量約62%。明年灣仔和中西區將合共提供甲級寫字樓的全部落成量，相當於約109.8萬方呎。

售價方面，去年第四季商廈售價按年同期下跌約22.6%，當中甲廈跌約24.5%；同年寫字樓租金下跌約5%，其中甲廈錄得約4.8%跌幅。