私宅空置率14載高

九龍城落成量最多 兩年13380伙 去年香港私人住宅供應創20年新高，帶動空置率明顯上升，並創14年新高。去年私宅空置率上升至約4.5%，按年上升約0.4個百分點，為2010年後最高。至於去年及今年私樓落成量，仍以九龍城（包括啟德）為主要供應地區，兩年合計有約13,380伙單位落成。

差餉物業估價署昨公布《香港物業報告2025》的初步統計數字，2024年私人單位入住量為17,310個，較去年高約10.5%。截至去年底，空置量佔總存量的約4.5%，相當於57,900伙，按年多約11%；空置單位中，約14,260個單位於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

至於去年中小型及大型住宅單位空置率，分別約4.2%與約8%，按年增加約0.6個百分點及減少約兩個百分點，其中，中小型戶空置率亦為14年最高。

另外，去年私人住宅的落成量急增至24,261個單位，較2023年上升約75%。年內佔約47.6%落成量位於新界，約45.4%位於九龍和約7%位於港島。而2025年及2026年的預測落成量分別約20,862伙和約20,098伙。在2025年，佔約45.7%落成量將來自九龍。於2026年，新界將為主要供應區域，佔總落成量約69.2%。

明年料西貢供應5502伙 報告又指，所有需求管理措施在2024年第一季撤銷，為住宅銷售市場注入短暫動力。然而，在外圍經濟前景不明朗和資金流動性收緊的情況下，市場氣氛審慎，住宅售價及後重拾跌勢。

至於2024年私人住宅分區落成量，仍以九龍城最多，達約7,895伙，佔該年落成量的約32.5%；同年落成量次高分區為元朗及屯門，分別有約4,132伙及4,054伙。

預計2025年九龍城仍有多達5,485個單位落成，但較去年減少約2,410伙，跌幅約30.5%，仍為各區最多；期間屯門亦減至約2,038個單位，西貢（包括將軍澳）則增加至2,037伙，分別為第二多及第三多落成地區。

不過，料2026年分區供應大洗牌，西貢躍升為最多落成地區，達到5,502個單位，佔該年預測落成量約27.4%，較今年勁升約1.7倍；其次為大埔區，落成量約3,152伙，按年亦顯增約85.7%。第三多落成地區為北區，達約2,271個單位，按年更漲約24.2倍。

專家估對樓價影響不大 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，雖然住宅空置率上升，但相比其他城市，不屬於特別高的水平，反觀近年寫字樓的空置率波幅較大，住宅則較平穩，表現更健康，所以對整體樓價未必有太大影響。相反，租金持續向上，反映市場對住宅的剛需，部分租客亦會轉租為買。

仲量聯行香港主席曾煥平則表示，過去兩年發展商吸納的地皮顯著減少，未來兩至3年的私樓落成量將會進一步下跌，若新盤庫存持續減少，對樓價有一定支持作用。然而，樓價不能單看一、兩年的私樓落成量，畢竟主要仍視乎經濟能否好轉。

私宅空置率按年統計 今明兩年部分地區私宅落成量預測