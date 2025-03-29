產經

私宅空置率14載高

去年本港私宅供應創20年新高，帶動空置率明顯上升。 去年本港私宅供應創20年新高，帶動空置率明顯上升。
去年本港私宅供應創20年新高，帶動空置率明顯上升。
九龍城落成量最多 兩年13380伙
去年香港私人住宅供應創20年新高，帶動空置率明顯上升，並創14年新高。去年私宅空置率上升至約4.5%，按年上升約0.4個百分點，為2010年後最高。至於去年及今年私樓落成量，仍以九龍城（包括啟德）為主要供應地區，兩年合計有約13,380伙單位落成。
差餉物業估價署昨公布《香港物業報告2025》的初步統計數字，2024年私人單位入住量為17,310個，較去年高約10.5%。截至去年底，空置量佔總存量的約4.5%，相當於57,900伙，按年多約11%；空置單位中，約14,260個單位於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。
至於去年中小型及大型住宅單位空置率，分別約4.2%與約8%，按年增加約0.6個百分點及減少約兩個百分點，其中，中小型戶空置率亦為14年最高。
另外，去年私人住宅的落成量急增至24,261個單位，較2023年上升約75%。年內佔約47.6%落成量位於新界，約45.4%位於九龍和約7%位於港島。而2025年及2026年的預測落成量分別約20,862伙和約20,098伙。在2025年，佔約45.7%落成量將來自九龍。於2026年，新界將為主要供應區域，佔總落成量約69.2%。
明年料西貢供應5502伙
報告又指，所有需求管理措施在2024年第一季撤銷，為住宅銷售市場注入短暫動力。然而，在外圍經濟前景不明朗和資金流動性收緊的情況下，市場氣氛審慎，住宅售價及後重拾跌勢。
至於2024年私人住宅分區落成量，仍以九龍城最多，達約7,895伙，佔該年落成量的約32.5%；同年落成量次高分區為元朗及屯門，分別有約4,132伙及4,054伙。
預計2025年九龍城仍有多達5,485個單位落成，但較去年減少約2,410伙，跌幅約30.5%，仍為各區最多；期間屯門亦減至約2,038個單位，西貢（包括將軍澳）則增加至2,037伙，分別為第二多及第三多落成地區。
不過，料2026年分區供應大洗牌，西貢躍升為最多落成地區，達到5,502個單位，佔該年預測落成量約27.4%，較今年勁升約1.7倍；其次為大埔區，落成量約3,152伙，按年亦顯增約85.7%。第三多落成地區為北區，達約2,271個單位，按年更漲約24.2倍。
專家估對樓價影響不大
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，雖然住宅空置率上升，但相比其他城市，不屬於特別高的水平，反觀近年寫字樓的空置率波幅較大，住宅則較平穩，表現更健康，所以對整體樓價未必有太大影響。相反，租金持續向上，反映市場對住宅的剛需，部分租客亦會轉租為買。
仲量聯行香港主席曾煥平則表示，過去兩年發展商吸納的地皮顯著減少，未來兩至3年的私樓落成量將會進一步下跌，若新盤庫存持續減少，對樓價有一定支持作用。然而，樓價不能單看一、兩年的私樓落成量，畢竟主要仍視乎經濟能否好轉。
私宅空置率按年統計私宅空置率按年統計
私宅空置率按年統計
今明兩年部分地區私宅落成量預測今明兩年部分地區私宅落成量預測
今明兩年部分地區私宅落成量預測
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