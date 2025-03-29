簡訊一覽
●中信股份(00267)去年賺582.02億元（人民幣‧下同），按年升1.05%；擬派末期股息每股0.36元。
●聯想控股(03396)去年賺1.33億元（人民幣‧下同），較2023年蝕38.74億元由虧轉盈；不派息。
●青島港(06198)去年錄淨利潤52.35億元（人民幣‧下同），按年增6.32%；每10股派股息3.141元。
●天津發展(00882)去年純利5.48億元，按年跌13.77%；擬派末期息每股8.82仙。
●招商局中國(00133)去年賺1.2億美元，較2023年賺572.63萬美元顯著增加；擬派末期息每股4美仙或0.312港元。
●華潤燃氣(01193)去年賺40.88億元，按年跌21.73%；擬派末期息每股0.7元。
●大眾公用(01635)去年賺2.33億元（人民幣‧下同），按年升9.69%；擬每10股派末期息0.36元。
●海普瑞(09989)去年賺約6.46億元（人民幣‧下同），較2023年蝕約7.83億元由虧轉盈：擬派末期息每10股2.5元。
●長虹佳華(03991)去年賺3.79億元，按年升5.19%；擬派末期息每股5仙。
●老恒和釀造(02226)去年蝕5.16億元（人民幣‧下同），較2023年蝕5.24億元收窄1.5%；不派息。
●飛魚科技(01022)去年蝕4,439.4萬元（人民幣‧下同），較2023年賺5,201.3萬元由盈轉虧；不派息。
●巨星醫療(02393)去年賺9.21億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕1,388.8萬元由虧轉盈；不派息。
●在港經營AEON百貨的永旺(00984)，去年蝕3.38億元，較2023年度蝕1.88億元有所擴大；不派末期息。
●美聯集團(01200)去年賺3.2億元，較2023年蝕4,191.6萬元由虧轉盈；不派息。
●瑞安房地產(00272)去年賺1.8億元人民幣，按年跌78%；擬派末期息每股3.6港仙。
●第一太平(00142)去年賺6億美元，按年升19.77%；擬派末期息每股13.5港仙。
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