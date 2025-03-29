墨西哥減息半厘 暗示未來續降

面對來勢洶洶的美國關稅，國土與美國接壤，也是美國主要貿易夥伴的墨西哥不敢怠慢，該國央行昨日宣布大幅減息半厘，以應對經濟放緩及美國總統特朗普關稅威脅，符合市場預期。這是該央行連續第二次以半厘幅度減息，基準利率降至9厘，並暗示未來會進一步多次減息，幅度與本次減幅相若。

根據議息聲明，本次減息是因為通脹進一步緩解，並且有迹象表明經濟持續疲弱。多名央行委員目前預計，如果通貨緊縮持續，將在5月9日的會議上進一步減息半厘，表明寬鬆周期可能會繼續。然而，在全球重大不確定性的情況下，央行仍然保持謹慎，特別是貿易緊張局勢升級和更廣泛的地緣政治風險，該等風險可能通過貨幣貶值推高通脹。

歐元區工業信心改善 另邊廂，歐元區工業信心指數由2月的負11.4，改善至本月的負10.6，與預期的10.5相若，反映企業管理層對生產預期改善，原因或與歐洲議會和德國都加大支出於基建和軍事有關。不過，雖然美元近日轉強，但歐元兌美元昨日曾升近0.2%，報1.0824。歐元兌港元見約8.42算。

可是歐洲其他經濟指標持續差強人意。由Gfk市場研究所製作的德國消費信心指數，4月報負24.5，幾乎與3月的負24.6持平，且顯著弱於市場原預期的回升至負22.6。指數報告稱，受訪者對於上月德國大選，新政府上台，對經濟前景仍有疑慮。同日公布的德國3月失業率為6.3%，較預期和前值的6.2%，輕微向上。

英國去年第四季國內生產總值（GDP）終值為升1.5%，較初值上調0.1個百分點，勝市場預期。英國零售銷售在2月按年更升2.2%，完勝市場預期的升0.5%。消費回暖，英鎊兌美元昨日大致穩定於1.295水平。