內地訂國家標準規範AI發展

正當特斯拉（Tesla）等美國人形機械人公司早前派代表會見國會議員，要求推動有利產業發展的政策，以免輸掉在人工智能（AI）競賽的優勢地位，議員不避忌把矛頭指向中國之際，中國的國家市場監管總局昨日表示，近期將圍繞AI頒布一系列國家標準，包括人形機械人，持續引領行業規範發展。

涉算力大模型 融合各行業 這些國家標準涉及算力和AI大模型，如正當美國數據中心拔地而建惹人質疑投資過熱之際，市監局表明會「推動AI計算資源的高效利用與整合」。同時會推動工業大模型等標準研製，並為醫療、家居等生活場景，以及交通等重點行業需求着手制訂開展標準，務求促進AI與各行業發展深度融合，亦會加強AI應用安全分類分級、能力成熟度評估、倫理治理等的標準。另一重點是具身智能（人形機械人）和智能體（Agentic AI），市監局稱會加快部署智能語音交互、計算機視覺、知識圖譜等標準，並指導AI相關產品和服務升級。

RPA+AI解決方案規模料70億 科技市場研究機構IDC表示，中國機器人流程自動化（RPA）與AI的深度融合正成為重塑企業營運效率的核心引擎，中國RPA+AI解決方案市場規模2023年僅24.7億元（人民幣‧下同），預計明年將突破70億元大關，即3年的年均複合增長達41.5%，預示智能自動化即將迎來「質的飛躍」。該機構解釋，大模型技術的突破正改寫RPA的發展，將自動化拓展至認知決策。