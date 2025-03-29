金價又新高未宜估頂 金股炒起 靈寶飆15%

美國特朗普政府在4月2日將公布對等關稅安排，此前全球正屏息以待，而避險需求急升，支持黃金價格迭創新高。昨日現貨金價一度高見每安士3,086.8美元，後回順至3,050美元水平整固。分析指出，由於在美國的關稅政策之下，全球經濟前景極不明朗，故暫時別急於為金價估頂。

各央行力吸支持價格續漲 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭向媒體表示，黃金價格尚未觸頂，皆因不僅供需動態已發生顯著變化，全球秩序的長期轉變也可能在未來幾年內增加地緣政治風險。

他續指，美國近期的關稅和其他政策的不明朗因素，顯著推動黃金作為避險資產的需求，除短期策略性需求外，還有結構性和長期的因素在發揮作用。美元和美國國債表現異常，傳統避險資產如美元和歐洲主權債券最近表現令人失望，投資者在尋求「已知的已知」（known knowns）或避險資產，例如沒有或極少對手風險、流動性風險或信用風險的全球儲備資產，而黃金在傳統避險資產中脫穎而出。

此外，為減輕未來貨幣儲備武器化的影響，各地央行一直在購買黃金並將現有黃金儲備遣回國內，以實現多元化。如果各央行保持購買黃金的節奏，他預計黃金價格將繼續受到支持，而最近幾周，黃金交易所買賣基金（ETF）持倉有所增加。

故他認為，應該增持實體黃金。即使俄烏達成和平協議，歐盟仍可能感到威脅，世界秩序的格局似乎正在改變。這些地緣經濟和地緣政治的結構性轉變，可能會透過去美元化趨勢和市場對上升風險溢價的看法來呈現，而黃金作為一種多元化的財富儲備工具，將其作為平衡投資組合中的一部分，有其道理。

全球對去美元化討論升溫 事實上，全球對於去美元化的討論不斷升溫。對於日前外媒報道，部分歐洲央行監管官員質疑，是否可以在危機時期依賴美國聯儲局提供貨幣互換額度。德銀的研究報告指出，聯儲局若在危機時期停止向盟友提供美元資金，世界可能因此大減對美元的依賴，這對美國而言將是一把雙面刃。