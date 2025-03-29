日揆：難理解「特」觀點

侵侵促車企勿加價 應感激放寬監管 美國總統特朗普（又稱侵侵）據報召見了多家美國大型車企的高層，敦促他們不要因為關稅而加價，反而應該感謝他廢除拜登政府那些促進電動車生產的碳排放規管，又長篇大論講述關稅如何令美國車企受惠，把製造業帶回美國、對待美國車企比任何一任總統都要好云云，強調「關稅將會很棒」。難怪日本首相石破茂昨日提及特朗普對進口汽車與部件加徵高額關稅時，不諱言「難以理解」他的觀點。

日資車企為美國提供一成職位，石破茂在日本國會上直言，關稅對日本經濟的衝擊極大，正檢討是否為受影響企業提供資金周轉上的幫助。然而，他表示，透過反制措施與特朗普硬扛不見得有着數，期望向他好好說明日企在美國投資對美國經濟的貢獻，以爭取獲得豁免。

資料顯示，汽車相關產品佔日本對美國出口貨值的三分之一，汽車及部件各佔超過6萬億日圓（約3,095億港元）及1.23萬億日圓（約634億港元）。

豐田在華首兩月銷量跌 不過，日本乃至全球汽車業「一哥」豐田早已在美國興建大量廠房，現時在美國的挑戰在於混能車庫房不足，導致首兩個月的銷量按年倒退3.2%，跟整體銷量增長2.9%背馳。

事故汽車維修業務因新能源汽車保有量的逐步提升和高級駕駛輔助系統（ADAS）的普及而「可能經歷變化」，新能源汽車普遍搭載更高階ADAS，事故率仍較傳統燃油車高10個百分點，或與新能源車普遍行駛速度較高和司機注意力下降有關。

中資汽車股去年業績摘要