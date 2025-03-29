安樂工程去年溢利降46%

期內，該企收入64.5億元，毛利10.02億元，毛利率15.53%；每股盈利10仙，擬派第二次中期息每股兩仙。

去年，集團就預期信貸虧損模型下錄得減值虧損，扣除撥回後8,510萬元（2023年度淨虧損1,680萬元），減值虧損淨額增加主要來自屋宇裝備工程業務，以反映集團持有的與若干建築公司有關的若干應收款項及合約資產的可收回性的風險。

在其他收益及虧損分部中，去年錄淨虧損2,889萬元，當中包括匯兌虧損淨額459.8萬元、出售物業、廠房及設備虧損795.2萬元、於一間聯營公司的減值虧損1,264.5萬元，以及投資物業公允價值變動虧損364萬元等。

負債比率急升 另截至去年底，公司的銀行結餘及現金為10.359億元，但負債比率升11.1個百分點至26.2%，主要是由於年內提取短期綠色貸款及活化貸款。截至去年底，集團手頭合約總值為110.52億元，按年跌3.55%。