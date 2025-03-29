石藥去年賺43億跌26% 3大業務銷售縮 削派息
藍籌藥股石藥集團(01093)去年賺43.28億元（人民幣‧下同），按年跌26.31%；每股盈利36.87分；擬派發末期息每股10港仙，按年跌28.57%。該股昨日收報5.06元，升2.85%。
期內，集團總收入290.09億元，按年跌7.76%，而3大主要業務收入均現倒退。其中，成藥業務收入237.36億元，按年跌7.41%；原料產品收入35.83億元，按年跌1.59%；功能食品及其他收入16.89億元，按年跌22.18%。
運用AI研發及生產製造
集團去年毛利率按年微跌0.5個百分點至70%；研發費用按年增7.5%至51.91億元，約佔成藥業務收入21.9%。目前有近90個產品在臨床試驗的不同階段，其中9個已遞交上市申請，26個重點產品處於註冊臨床階段。
另集團表示，人工智能（AI）技術正加速賦能醫藥和醫療行業，推動產業升級。集團率先將AI技術應用於研發和生產製造等關鍵環節，其中自主開發的AI小分子藥物設計平台已成功產出YS2302018和SYH2039，並分別授權予阿斯利康和百濟神州。
昨日尚有多家藥股公布業績，其中四環醫藥(00460)去年虧損2.16億元，較2023年蝕5,401.7萬元有所擴大；不派息。
君聖泰虧損減至3.8億
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