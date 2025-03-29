石藥去年賺43億跌26% 3大業務銷售縮 削派息

運用AI研發及生產製造

集團去年毛利率按年微跌0.5個百分點至70%；研發費用按年增7.5%至51.91億元，約佔成藥業務收入21.9%。目前有近90個產品在臨床試驗的不同階段，其中9個已遞交上市申請，26個重點產品處於註冊臨床階段。