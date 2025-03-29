順豐多賺23% 冀擴全球市佔

按分部溢利劃分，國際貨運業務按年增加39%至19.5億港元；綜合物流業務則倒退3%至12.51億港元。嘉里物流行政總裁張炳銓解釋，中國內地及香港經濟受壓，加上內部消費轉型影響，令中港的綜合物流業務分部溢利分別按年減少11%及12%。集團已推出成本完善成本措施，包括將香港團隊調至東南亞，並帶動亞洲其他地區的綜合物流業務錄得25%升幅，抵銷部分跌幅。

他又指，關稅有新挑戰，今年首兩個月的貨運仍有增長，但踏入3月，情況變得不明朗，運費亦見下跌，全年運費情況要取決大環境及政策，惟強調公司客戶穩定，而且業務多元化，有助分散風險。