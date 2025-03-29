順豐多賺23% 冀擴全球市佔
物流巨頭順豐控股(06936)去年多賺23.51%，至101.7億元（人民幣‧下同），每股基本盈利2.11元，末期息每10股派4.4元。該公司指，未來會積極成為連接亞洲與世界的物流企業，在穩固中國市場的同時，不斷擴大亞洲和全球市場影響力。
期內，集團收入2,844.2億元，按年增加10.07%。其中，速運物流業務收入2,058億元，按年增長7.7%；供應鏈及國際業務收入705億元，按年升17.5%。毛利率13.68%，按年升1.05個百分點。
展望未來，該企指，全球經濟環境複雜多變，預期中國經濟將保持穩步發展，而刺激內需、產業升級、中國企業出海等，將為物流行業結構性增長帶來機遇。
嘉里物流盈利飆94%
至於順豐旗下國際物流公司嘉里物流(00636)，去年盈利15.41億港元，按年大幅增長94.84%，擬派末期息每股15港仙；期內收入按年升23%至582.74億港元。
按分部溢利劃分，國際貨運業務按年增加39%至19.5億港元；綜合物流業務則倒退3%至12.51億港元。嘉里物流行政總裁張炳銓解釋，中國內地及香港經濟受壓，加上內部消費轉型影響，令中港的綜合物流業務分部溢利分別按年減少11%及12%。集團已推出成本完善成本措施，包括將香港團隊調至東南亞，並帶動亞洲其他地區的綜合物流業務錄得25%升幅，抵銷部分跌幅。
他又指，關稅有新挑戰，今年首兩個月的貨運仍有增長，但踏入3月，情況變得不明朗，運費亦見下跌，全年運費情況要取決大環境及政策，惟強調公司客戶穩定，而且業務多元化，有助分散風險。
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