美的賺385億 研發開支增

期內，美的收入4,090.84億元，按年增9.46%；毛利1,071.02億元，按年增12.19%；毛利率26.18%，按年升0.63個百分點。以業務分類，智能家居服務、智能建築科技、新能源及工業技術3大業務之分部利潤分別為287.17億元、50.5億元及44.13億元，按年分別升3.18%、19.01%及17.86%。

值得留意是，在智能家居服務業務中，機器人與自動化實現收入287億元，按年跌7.6%，主要是行業需求周期性波動、如全球新能源汽車增速放緩疊加光伏、鋰電行業產能調整等因素，工業機器人市場需求短期承壓。期內，集團的研發開支為162.33億元，按年升11.3%，佔收入比重4%。公司稱擬以50億至100億元回購股份。

按產品劃分，集團的暖通空調和冰洗收入有402.83億元和308.39億元，按年上升4.22%和18.29%，毛利率分別為28.55%和17.56%。按地區劃分，集團境內和境外收入分別錄479.93億元和356.29億元，前者跌2.12%、後者升27.59%。