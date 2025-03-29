東瀛遊收入增兩成 料赴日需求續強

去年度東瀛遊的旅行團業務收入為14.3億元，按年增長21.59%，惟相關業務的毛利不升反跌，按年減少0.93%至2.27億元，主要受到成本增加影響。酒店業務受益於日圓貶值，使得出租酒店客房及輔助服務的收入按年大增24.91%，達到1.39億元。

憧憬世博創造新客源 展望今年，適逢大阪•關西世博會計劃於4至10月在大阪舉行。該集團認為，其位於大阪的酒店將從大量湧入的旅客中顯著受益；加上集團為世博會的官方海外票務銷售代理之一，有機會於今年創造新的收入來源，以補充酒店業務。此外，東瀛遊亦迎合港人北上消費習慣，拓展內地旅遊產品及服務，計劃於今年內安排9次包租郵輪行程，是去年的3倍。

該集團於長達180頁中的業績報告中，僅用了一句「受消費需求放緩及行業周期影響」解釋收入下跌。同時，報告花了大量篇幅，說明全球及中國旅遊經濟復甦，並引述聯合國世界旅遊組織、Generation研究機構、國家移民管理局、中國旅遊研究院、貝恩公司等等大量統計數據及研究。不過，這些研究都表明旅遊業正見底復甦，但未能解釋為何中免的營收反逆勢倒退。