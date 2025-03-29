李寧料今年生意沒升幅

聯席行政總裁錢煒強調，雖然當前外部市場環境較不確定，但仍對中國體育用品發展前景樂觀，不會為外部環境而調低產品價格，未來會繼續增加運動資源投入、與頂級運動資源合作、提升產品核心競爭力等，提高市場對品牌的專業認知度。

期內，該公司收入286.75億元，按年升3.9%，毛利率按年提升0.98個百分點至49.36%。渠道庫存按年上升高單位數，庫存周轉與庫齡結構保持在健康水平。錢氏指出，公司庫存健康可控，並有完善管理系統，例如去年每周對庫存作出管理，未來會因應流水需求管理庫存，有信心會管理好庫存。

他又指，去年跑步產品零售流水按年升25%，但籃球產品則跌21%，整體流水按年持平，預期跑步產品今年仍有很大增長空間，今年會繼續「穩健經營」，但不代表「保守經營」，「該攻就攻，該守就守，該控就控」，同時目標將戶外品牌培養成為生意的新增長動力。該公司又提到，在內地政策的有力支持下，居民消費將展現出較大增長潛力，對未來的發展充滿信心，也將積極把握這一契機。

股價曾漲6%後急回吐 李寧股價昨日早段曾飆6.66%，但收市僅升0.35%，報17.16港元。花旗認為，李寧業績表現符合該行及市場預期﹐若剔除投資物業意外減值損失，潛在淨利潤則較該行及市場預期高5%。該行又引述李寧指，渠道庫存銷售比（包括店面和倉庫）在2024年底為4倍，2024年經營現金流按年增長12%；總派息比率由45%上升至50%，予目標價21港元和「買入」投資評級。

Lululemon截至明年1月底止本財年的收入指引為111.5億至113億美元，即增速放緩到大約5至7%，差過市場預期，拖累股價周五早段暴瀉最多15.81%。管理層歸咎美國消費者憂慮經濟前景和通脹，已減少消費，現時全行都見客流下降，並稱特朗普的關稅戰對本財年收入增長有0.2個百分點的不利影響。

中外體品股年度業績比併