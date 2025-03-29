全球首批代幣化貨幣ETF獲證監批准 料下月上市

基金公司博時國際與虛擬資產服務商HashKey Group合作，發行代幣化港元及美元貨幣市場交易所買賣基金（ETF），已獲香港證監會批准，預期4月上市，成為全球首批代幣化貨幣市場ETF。據悉，這是香港金融管理局Ensemble沙盒項目中，針對現實世界資產（RWA）進行代幣化的項目之一。

HashKey Group為產品提供代幣化綜合解決方案及全鏈路技術支持，而旗下持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange作為主分銷渠道。招商永隆信託與中銀國際英國保誠信託分別作為博時港元貨幣市場ETF基金，與博時美元貨幣市場ETF基金的保管人與行政管理人。

該批ETF投資於短期存款和優質貨幣市場，以實現與港元現行貨幣市場利率一致的回報，並提供代幣化類別股份及非代幣化類別股份。與傳統貨幣市場基金相比，該批產品透過區塊鏈技術，提升透明度及營運效率，投資者可通過代幣直接持有貨幣市場工具，滿足其資產配置和風險管理的需要。