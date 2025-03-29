騰訊97億入股遊戲商Ubisoft子企
法國遊戲開發商育碧（Ubisoft）成立專門負責遊戲業務的子公司，並將把旗下最成功的知識產權（IP）系列及其開發團隊，主要包括《刺客教條》、《彩虹六號》、《極地戰嚎》以及團隊後續產品注入該子公司。騰訊控股(00700)將向這家由Ubisoft新成立的子公司注資11.6億歐元（約97.31億港元），以獲得25%權益。騰訊昨日收報509.5元，升0.09%。
內媒引述騰訊總裁劉熾平指，很高興通過這項投資擴展與育碧的長期合作夥伴關係，反映騰訊對Ubisoft創意願景和卓越人才的持續信心，公司將繼續推動行業持續成功，並看到有關系列發展為長期常青遊戲平台，為玩家創造引人入勝的新體驗的巨大潛力。
研發新一代養老機械人
另內媒報道，騰訊旗下Robotics X機械人實驗室的新一代居家服務機械人「小五」，據報是4腿兩手設計，在平地上，可以切換4輪模態、兩輪模態運動。在4輪模態可按不同負載需求和環境空間，通過交叉腿設計，擴大和縮小支撐空間。在不平整地形上，可伸縮直線腿配合主動力控，實現彈簧懸掛效果，從而令上半身平穩。在真實人居環境中完成行走、搬運物體，幫助老人取快遞、抱老人起床等。
報道引述騰訊首席科學家張正友指，研發養老型協作機械人是探索未來前沿技術，具身智能是人工智能（AI）的下一波浪潮，發展足夠智能居家服務機械人，將是一個造福全人類科技大方向，目前已與內地數十家機械人企業開展合作交流。
此外，從事手機及網頁遊戲商心動公司(02400)公布，去年賺8.11億元人民幣，較2023年虧損8,303.9萬元人民幣由虧轉盈；擬派發末期股息每股0.4元，惟昨日該股仍急挫17.36%，收報32.35元。
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