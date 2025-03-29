騰訊97億入股遊戲商Ubisoft子企

內媒引述騰訊總裁劉熾平指，很高興通過這項投資擴展與育碧的長期合作夥伴關係，反映騰訊對Ubisoft創意願景和卓越人才的持續信心，公司將繼續推動行業持續成功，並看到有關系列發展為長期常青遊戲平台，為玩家創造引人入勝的新體驗的巨大潛力。

研發新一代養老機械人 另內媒報道，騰訊旗下Robotics X機械人實驗室的新一代居家服務機械人「小五」，據報是4腿兩手設計，在平地上，可以切換4輪模態、兩輪模態運動。在4輪模態可按不同負載需求和環境空間，通過交叉腿設計，擴大和縮小支撐空間。在不平整地形上，可伸縮直線腿配合主動力控，實現彈簧懸掛效果，從而令上半身平穩。在真實人居環境中完成行走、搬運物體，幫助老人取快遞、抱老人起床等。

報道引述騰訊首席科學家張正友指，研發養老型協作機械人是探索未來前沿技術，具身智能是人工智能（AI）的下一波浪潮，發展足夠智能居家服務機械人，將是一個造福全人類科技大方向，目前已與內地數十家機械人企業開展合作交流。