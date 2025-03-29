港股3周挫804點 跌浪5個月最長

港股連跌3周，累跌804點，創5個月來最長跌浪，全周計則跌263點或1.11%。大市昨日先升後回，倒跌152點或0.65%，收報23,426點，結束兩日升市，惟昨日「北水」合計淨流入82.42億元，按日增加逾98%。截至昨日，月內「北水」累計淨流入1,573億元，按月增加3%，是連續3個月增加。

恒生指數昨高開94點後，曾升196點，高見23,775點，惟缺乏承接，最多跌324點，低見23,254點，全日高低波幅達521點。科指跌幅較恒指為大，收跌82點或1.48%，報5,506點，也是連跌3周，累跌530點或8.79%。

人行全周淨回籠1464億 大行仍然對港股後市看法樂觀，其中滙豐年內兩度調升恒指年底目標，最新由23,870點調高至25,830點，同時將國指目標由8,800點調升至9,620點，富時中國指數目標也由27,990點調升3%至28,830點，且維持香港、內地及印尼股市「增持」評級不變。

此外，中國人民銀行本周出乎預期調整貨幣政策工具，更改中期借貸便利（MLF）中標方式。據統計，人行本周透過公開市場累計淨回籠1,464億元（人民幣‧下同），上周則淨投放逾8,800億元。昨日人民幣中間價報7.1752兌每美元，按日升11點子。另國家外匯管理局昨公布，按美元計價，去年第四季經常帳終值有1,638億美元，其中貨物貿易順差2,498億美元，服務貿易逆差474億美元，而資本與金融帳逆差1,873億美元。

滙豐第二度上調恒指年底目標