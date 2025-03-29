美核心PCE通脹反彈 道指曾挫508債息跌

美國聯儲局最重視的通脹數據──個人消費開支（PCE）物價指數於2月按年升2.5%，符合預期，與前月升幅相同。不過，撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升2.8%，較預期高0.1個百分點，而1月份的升幅亦向上修正至2.7%，反映出通脹有輕微反彈的勢頭。

個人收入月增0.8%勝預期 數據公布後，10年期美國國債孳息率不升反跌，一度低見4.307厘，原因在於消費增長放緩。2月美國居民個人消費開支按月增長0.4%；扣除通脹後增幅更只有0.1%，未及市場預期，亦進一步引起市場對經濟前景的擔憂。至於個人收入按月增長0.8%，好過預期。

儘管美國總統特朗普推動的關稅政策可能會導致通脹反彈，甚至引發經濟衰退，但目前政策仍有着很大的不確定性。國際貨幣基金組織（IMF）最新表示，由於政策路徑的變化，預測美國經濟活動將會有所放緩，但衰退還未成為基本情景預測。該組織表示，正在評估關稅帶來的影響，會將這些因素納入接下來的經濟展望預測。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯亦表示︰「關稅在短期內無可避免會推高通脹。」她支持繼續維持利率不變，認為聯儲局應該要有耐性，觀察情況變化再作決定；對經濟前景的看法是審慎樂觀，認為基本面仍然穩固。

美股3大指數於周五早段全線下跌，道指曾跌508點，報41,791點；標指跌83點，報5,609點；納指跌353點，報17,450點。

巴克萊料今年全球經濟放緩 巴克萊銀行利率及證券化產品研究主管Ajay Rajadhyaksha表示，美股年初至今表現，明顯落後於歐洲和中國股市；歐美息差也有所縮小，美元對大多數主要貨幣出現貶值。近期而言，他認為市場「低估了4月初關稅衝擊的風險」，因為4月2日左右的股票期權遠期波動率並未大幅上升，故風險資產在這種背景下很難出現反彈。

從資產配置角度來看，儘管估值已經變得過高，但過去幾個季度巴克萊一直「超配」全球股票而非固定收益資產（債券）。由於情況改變，該行如今更傾向於核心固定收益資產而非全球股票；預測全球經濟將在今年第四季度按年增長2.5%（全年增長預計為2.9%），較2024年大幅放緩。