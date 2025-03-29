世茂全年虧損擴70% 4載累蝕1055億

核數師中匯安達會計師事務所對世茂業績報告「無法表示意見」，原因除了該企大幅虧損外，去年底借貸合共約2,521億元，當中約八成三將於12個月內到期償還，現金總額卻僅約158億元，未按計劃還款日期償還的借貸共計1,721億元，又因各種原因涉及不同訴訟及仲裁案件，上述情況都表明世茂存在重大不確定性，可能無法在正常經營過程中變現資產和償還負債。