世茂全年虧損擴70% 4載累蝕1055億
核數師中匯安達會計師事務所對世茂業績報告「無法表示意見」，原因除了該企大幅虧損外，去年底借貸合共約2,521億元，當中約八成三將於12個月內到期償還，現金總額卻僅約158億元，未按計劃還款日期償還的借貸共計1,721億元，又因各種原因涉及不同訴訟及仲裁案件，上述情況都表明世茂存在重大不確定性，可能無法在正常經營過程中變現資產和償還負債。
龍湖賺104億 末息削半
仍屬藍籌的民營內房企業龍湖集團(00960)去年純利減少19.05%至104.01億元，主因開發業務收入減少三成五所致。派末期息每股0.1元，按年減少56.52%。截至去年底，該企債務規模下降約8.5%至1,763.2億元。
集團首席財務官趙軼預期，到今年底，整體債務會降到1,400億元左右，將維持負債規模穩定下降，銀行貸款不展期、不逾期，公開市場不違約。
雖然樓市仍未回復，但部分較有實力的房企陸續購地發展。保利置業(00119)據報斥10.44億元，競得杭州三墩單元住宅地皮，溢價率63.38%，每方米樓面價22,890元。
至於已公布業績的國營地產商華潤置地(01109)獲高盛看好其集中高線城市的策略，利潤率今年可走出谷底，重申「買入」評級，目標價36港元。
佳兆業清盤呈請延至6月
另外，財困的民營房企佳兆業集團(01638)公布，原定於3月31日的清盤呈請（經修訂）聆訊，將延期至6月30日進行。
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