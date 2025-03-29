農行純利增長冠6內銀

建行股息率6厘佔優 不管如何，由於各行純利總算有增長，每股派息亦相應增加，建行宣派末期股息0.206元（人民幣‧下同），全年合共派發0.403元，以昨收市價及人民幣匯率計，往績股息率6.43厘。工行及農行末期息每股分別0.1646元及0.1255元，全年各為0.308元及0.2419元，往績股息率各為5.99厘及5.5厘。

有「宇宙大行」之稱的工行依舊最賺錢，去年純利3,658.63億元，增0.51%；建行則多賺0.87%至3,355.77億元，緊隨其後。不過，兩行撥備前經營溢利（PPOP）分別插水4.18%和3.93%，農行卻升1.59%，主要是手續費和佣金淨收入倒退幅度較小之際，淨利息收入不像工、建倒退，而是升1.56%。

低利率環境拖累銀行淨息差持續收窄，工行、建行淨息差各收窄19點子，農行亦跌18點子。建行去年放貸收益率再瀉0.39厘，惟存款成本僅跌0.12厘，使淨利息收入跌4.43%。

然而，農行「跑贏大市」的淨利息收入增長從何而來？細看業績公告，該行年內總生息資產利息收入1.27萬億元，比2023年多519.82億元，其中債權投資（債券）利息收入按年多520.53億元，比放貸的貢獻多一倍，亦即投資債券對農行業績起到「壓艙石」作用。

建行盈利之所以不用跌，除了信用減值損失減少，一大原因是投資性證券淨收益錄108.78億元，扭轉2023年的虧損，原因為「權益類和債券投資重估及買賣損益同比（按年）增加」。

內銀淨息差跌幅望收窄 不過，跟先前放榜的大型內銀一樣，工、建、農上季都見淨利息收入乃至純利增速改善，主要因連環減存息的成效顯現，利息支出按年減少。

工行副行長姚明德估計，今年LPR將繼續下調，但認為去年下半年開始，內銀淨息差收緊的情況已現改善趨勢，即使今年仍會下滑，但會有所收窄。他指，在支持實體經濟的同時，該行會做好負債成本管理，杜絕「內捲式」競爭。

內房不良貸款見曙光，其中，建行房地產企業貸款不良率跌幅最為顯著，由5.64%大幅收窄至4.79%，但仍為各行業之最；農行和工行去年內房不良率亦分別回落至5.4%及4.99%。

工行個人不良貸飆近七成 由於貸款增速超過不良貸款的生成，工、建、農去年整體不良貸款率都下降。然而，各行的個人貸款不良率都顯著飆升，工、建、農分別跳升0.45、0.32及0.3個百分點，至1.15%、0.98%及1.03%，可見國民「手緊」下資金周轉緊張。

工行更驚現個人貸款不良餘額飆69.24%，其中信用卡透支不良率飆0.77個百分點至3.5%，現時中央谷消費的法寶──個人消費貸款，不良率更飆1.05個百分點至2.39%。

6大內銀股2024年業績概覽