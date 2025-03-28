專家樓評：藝人買樓申按揭難借盡

日前有報道指，一位男團成員疑一口氣購入兩個大埔新樓盤單位。事實上，隨着啟德體育園開幕，外界相信香港將會陸續有更多大型表演盛事出現，繼而帶動從事相關行業人士收入。若然是藝人或兼職從事演藝行業的人士（如舞者、音樂製作人、編劇等），要留意基於其收入模式，銀行審批其按揭申請時會有不同要求。

銀行審批按揭貸款，首要考慮申請人的入息水平以及其穩定性，因為兩者乃斷定其還款能力的最重要因素。演藝行業的收入較為浮動，來源包括劇集片酬、登台費、廣告代言、唱片版稅等。這些收入受市場需求、個人受歡迎程度及合約安排的影響，難以預測，故銀行對這類人士的申請態度傾向謹慎。

須向銀行證明收入穩定性 要提高按揭批核成功率，藝人應準備充足的財務文件，以證明其收入穩定性，從而令銀行相信其還款能力。假設是受僱於經理人公司，公司發出的演藝合約和登台合約、薪俸稅單、最近6個月的糧單及出糧戶口紀錄乃基本要求。如果申請人以支票方式收取演出費用，應保留入數支票存根作為收入證明。

不少藝人選擇獨立發展，不隸屬任何經理人公司，這類自僱人士在申請按揭時難度更高。由於沒有穩定的糧單、稅單或強積金紀錄，銀行需以不同方式評估其供款能力。獨立藝人宜建立定期入帳的習慣，要求客戶將其演出收入直接存入銀行戶口，避免使用現金交易，並保留最少半年以上的銀行流水紀錄，讓銀行可以追蹤收入流向。

同時，報稅也十分重要，即使未達報稅門檻，藝人亦可主動申報收入，以增加財務透明度。若能與固定客戶或製作公司簽訂長期合作協議，將相關文件出示予銀行也有幫助。

透過按保最高可承做八成 至於一些已有正職，但以演藝工作為副業的朋友，銀行在審批其申請時會先計算其正職收入。要留意，即使正職和副業收入加起來金額巨大，銀行審批時也不一定會照單全收，會檢視有關副業收入合理性。比方說，如果一位申請者正職為出名工時長的廣告從業員，同一時間申報每月以舞蹈表演賺取額外5萬元收入，銀行看到有關數字，或會質疑其超乎常人的工作時數合理性，如申請人的解釋不具說服力，申請結果或會受影響。

按揭成數方面，一般藝人這類非固定收入人士即使購買按揭保險，最高只能做到八成按揭；以演藝工作為副業的朋友，如果本身正職的入息不足以符合九成按揭要求，就算加上副業收入達到要求水平，銀行最高亦只會批出八成按揭。

一些藝人的收入大起大落，有可能做足一切準備工夫都不獲貸款。這類人士如果手上有一定資產（例如名下持有其他物業、現金、股票、外幣等），則可以考慮以資產審批方式申請按揭，銀行會根據申請人的資產總值來決定貸款額度，最高可借樓價七成。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣